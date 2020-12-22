雄獅搶春節國旅商機 推近百支產品、頂級飯店保證有房

2021年農曆春節假期即將到來，雄獅（2731）主打「國內賞櫻」及「開運走春」為春節期間產品核心，並與全台六大飯店餐廳合作團圓圍爐宴活動。雄獅旅遊總經理黃信川表示，以往春節假期台灣民眾喜歡選擇出國旅遊，今年受疫情影響則紛紛轉為國內旅遊，雄獅今年投入大量資源布局國旅市場，掌握優勢的元件資源，可望帶來許多獨家的旅遊服務。

黃信川表示，雄獅今天春節假期推出了近百支國內旅遊產品，包含團體、自由行、訂房，全台北、中、南客源地都可以出發，今年並推出了較長天數的環島等多元遊程，讓旅客能從小年夜一路玩到年初五，就算不能出國，也仍有許多豐富選擇。

除此之外過年期間全台各大頂級飯店往往一位難求，黃信川表示，雄獅掌握優勢的飯店元件資源，春節期間保證有房有位，可搭配交通部「春節疏運孝親補助專案」使用，最高可補助6,000元，雄獅再加碼送出1,500的訂房購物金，可於下次消費時滿額折抵。

雄獅表示，今年春節正好是櫻花盛開的季節，武陵農場、福壽山農場、清境農場、奧萬大等熱門賞櫻景點雄獅都有配套的賞櫻遊程，台北、台中、高雄皆有出發的行程，其中武陵農場向來是國內最夯賞櫻聖地，花季期間經常人潮爆滿、一房難求，為滿足旅客需求，雄獅主打保證入園、保證入住武陵賓館和梨山賓館、天天出發的賞櫻遊程，還可順遊宜蘭來趟暖心湯泉之旅，推出後詢問度倍增，目前銷售近七成。

而農曆春節中最受到的歡迎就是走春祈福廟宇景點，過去一年因為疫情的動盪讓全球都陷入紛亂，新的一年民眾都希望能夠否極泰來，迎向更好得未來。雄獅精選全台六大熱門開運祈福聖地，依序為南投紫南宮、北港朝天宮、日月潭文武廟、高雄佛光山、新竹香山財神廟、宜蘭四結福德廟，在春節期間推出開運走春的相關旅遊行程，搭配各廟宇周邊的景點及酒店住宿，推出二日、三日等諸多遊程玩法，讓旅客可以在春節兼顧開運祈福與休閒旅遊的需求。

此外，圍爐走春是每年春節的重要團圓時刻，雄獅推出與全台六大飯店餐廳合作的全台團圓圍爐宴，包括台北和高屏地區的海霸王、台中五星裕元花園酒店、花蓮福容飯店等，主打過年期間享用年節私房料理、體驗馬來西亞過年必吃撈生，並發送開運福袋，打造獨特的年節旅遊回憶。

雄獅表示，12月31日前報名春節團體，可享3日以上最高折1000、2日最高折500的早鳥優惠。