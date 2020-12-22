春節開運走春賞櫻 雄獅旅遊推過年旅行團

2020年轉眼走入尾聲，揮別受疫情紛擾的庚子年，即將迎來嶄新的一年，雄獅旅遊特別在2021年春節期間規劃一系列適合全家大小出遊的行程，為民眾帶來一個完美假期。2021年農曆春節假期恰逢櫻花季，不用請假就可賞花，提高遊客出遊意願。而開運走春的知名廟宇更是人潮洶湧，雄獅（2731）主打「國內賞櫻」及「開運走春」為春節期間產品核心，

雄獅並與全台六大飯店餐廳合作團圓圍爐宴活動，帶來充滿年節氣氛的活動，每場次更加碼抽國內旅遊金福袋，12月31日前報名春節團體，可享三日以上最高折1,000、二日最高折500的早鳥優惠。除此之外過年期間全台各大頂級飯店往往一位難求，雄獅掌握優勢的飯店元件資源，春節期間保證有房有位，可搭配交通部「春節疏運孝親補助專案」使用，最高可補助6,000元，雄獅更加碼送出1,500的訂房購物金，可於下次消費時滿額折抵，讓民眾過一個歡樂的春年假期。

雄獅旅遊總經理黃信川表示：「以往春節假期台灣民眾喜歡選擇出國旅遊，今年受疫情影響則紛紛轉為國內旅遊，雄獅旅遊深耕台灣多年，並在今年投入大量資源布局國旅市場，掌握優勢的元件資源，帶來許多獨家的旅遊服務、遊程體驗。今天春節假期我們推出了近百支國內旅遊產品，包含團體、自由行、訂房，全台北、中、南客源地都可以出發，今年更推出了較長天數的環島等多元遊程，讓旅客能從小年夜一路玩到年初五，就算不能出國，也能在國內度過一個充實的假期！」「春節環島」大橘大利橘之鄉DIY．佛陀紀念館新春祈福．山上人家櫻花季五日，整整年假五日環島之旅每人20,888元起。「春節環島」銅鑼喜氣炮仗花．採銀柳迎新春．寒溪呢賞櫻秘境．橘祥如意摘柑橘．冬季限定茂林紫蝶幽谷五日，每人18,888元起，充分利用完整假期。

今年春節正好是櫻花盛開的季節，武陵農場、福壽山農場、清境農場、奧萬大等熱門賞櫻景點雄獅都有配套的賞櫻遊程，台北、台中、高雄皆有出發的行程，其中武陵農場向來是國內最夯賞櫻聖地，花季期間經常人潮爆滿、一房難求，為滿足旅客需求，雄獅主打保證入園、保證入住武陵賓館和梨山賓館、天天出發的賞櫻遊程，還可順遊宜蘭來趟暖心湯泉之旅，推出後詢問度倍增，目前銷售近七成，建議有興趣的旅客盡早訂購。宜蘭垂枝櫻秘境武陵農場賞櫻二日，入住英仕山莊，每人3,699元起。福壽山千櫻園牽姻緣‧武陵農場梨山二日，每人3,999元起。

而農曆春節中最受到的歡迎就是走春祈福廟宇景點，過去一年因為疫情的動盪讓全球都陷入紛亂，新的一年民眾都希望能夠否極泰來，迎向更好得未來。雄獅旅遊精選全台六大熱門開運祈福聖地，依序為南投紫南宮、北港朝天宮、日月潭文武廟、高雄佛光山、新竹香山財神廟、宜蘭四結福德廟，在春節期間推出開運走春的相關旅遊行程，搭配各廟宇周邊的景點及酒店住宿，推出二日、三日等諸多遊程玩法，讓旅客可以在春節兼顧開運祈福與休閒旅遊的需求。「傳藝走春．櫻花獻櫻情」帶您走訪宜蘭四結福德廟，並安排賞櫻、入住頂級綠舞日式飯店，二日遊每人9,999元起。日月潭賞櫻遊湖，並走訪日月潭文武廟祈福，二日遊每人5,799元起。鬱見杉林溪春節健走，採橘子大吉大利，走訪求財聖地南投紫南宮，二日遊每人5,799元起。

此外，圍爐走春是每年春節的重要團圓時刻，雄獅推出與全台六大飯店餐廳合作的全台團圓圍爐宴，包括台北和高屏地區的海霸王、台中五星裕元花園酒店、花蓮福容飯店等，主打過年期間享用年節私房料理、體驗馬來西亞過年必吃撈生，並發送開運福袋，絕對會是獨特的年節旅遊回憶！「過年新北」天元宮走春．賀歲料理五星萬豪2日，可享限定海霸王台菜餐廳圍爐、新春封茶體驗，並入住五星萬豪酒店，每人4,888元起。

「春節高雄」旗津追風．小琉球天空之鏡．鹿港天后宮祈福.城市商旅3日，獨家享有特色高雄年菜圍爐宴，體驗來西亞及新加坡過農曆新年時的特色百人撈魚生，風生水起發大財，每人10,900元起。