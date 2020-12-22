建行台北開啟防疫新生活 員工憶遊鼓浪嶼

新冠疫情發生轉眼快要一年，疫情不僅阻斷了人們飽覽美好山河的腳步，更困住了對美好生活享受的自由。有研究指出社交隔離的孤獨感以及經濟下行的焦慮感，這些負面的心理壓力已經對健康造成一定的傷害。

中國建設銀行台北分行為舒緩同仁緊繃的壓力，開創疫情下另一段「新生活」篇章，舉辦「筆遊大好河山，共享美好生活」活動，讓員工不出門也能透過筆墨分享，神遊「大好河山」。

一篇由該行資金部經理王詠瑭撰寫，趁出差之際順便遊覽廈門鼓浪嶼的文章，讓人對這座世界文化遺產島嶼心嚮往之，也讓台灣與廈門之間源遠流長的情感與文化獲得抒發。以下為他的文章內容：

鼓浪嶼，這個距離台灣最近的世界文化遺產，在2017年被列為世界遺產，鄰近廈門的一座海上花園，一整片橘通通磚造的老洋房，就像是夏季盛開的鳳凰花般，有海上花園、萬國建築博覽會、鋼琴之島之美稱，更在2005年獲得中國國家地理雜誌評為「中國最美的城區」第一名。

去年在一次特別的機緣能到廈門分行交流時，心裡想真是太幸運了！絕對要好好把握這個機會，除了能夠拜訪廈門，更要一覽鼓浪嶼的風采，這曾經被新加坡總理李光耀稱為花園城市，以及美國前總統理察·尼克森讚美為東方夏威夷的城市。

從廈門國際郵輪中心出發20分鐘的船程之後，就可以登上鼓浪嶼了。我在鼓浪嶼上發現一座與台灣關係匪淺的花園「菽莊花園」。

菽莊花園始建於1913年，是台灣富商林爾嘉為懷念台灣板橋故居而修建的私家花園，取名菽莊，乃主人字「叔藏」的諧音。參觀後的感想，整個花園背山面海相較起板橋的林家花園更顯得宏偉綺麗。

參觀完菽莊花園之後，為了全方面地鳥瞰整個鼓浪嶼的風光，我與同行的旅伴爬上日光岩，日光岩是鼓浪嶼旅遊的首要景點，日光岩是由兩塊巨石一豎一橫相倚而立因此別名「晃岩」，為鼓浪嶼島的最高峰。

日光岩之所以得名，有幾種說法。相傳1641年，鄭成功來到晃岩，看到這裡的景色勝過日本的日光山，便把“晃”字拆開，稱之為「日光岩」。

另外，由於此處是鼓浪嶼最高的峰，每當太陽升起時，第一縷陽光即會投射在此，而稱為日光岩。

爬上日光岩，景觀確實不同凡響，除了有許多名人雅士的詩詞落款以外，最讓人驚豔的還是從最高的地方往外望，整個鼓浪嶼的美景都盡收眼底。

這次鼓浪嶼之行確實令我印象深刻，但除了山水風光之美外，當我與漫步在廈門街道巷弄之間時，或許是氣溫、氣候與台灣相近的關係，也可能是台灣小吃的招牌隨處可見，亦或是講話腔調的原因，更給我另一種深刻難忘的熟悉感。