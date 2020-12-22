高鐵搶國旅商機 推限時促銷活動

我退休了！從工作了41年的國泰醫院退休，希望能搭上很多人的理想：人生6至26歲是學習成長、形塑人生；26至66歲是成家立業、回饋社會；66至86歲是樂活安老，享受人生的20、40、20三個階段。現在的人平均餘命愈來愈長，你我活到百歲的機會愈來愈高，如何樂活安享退休後的下半人生？健康老化至關重要。

2020-12-22 01:12