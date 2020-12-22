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民宿熱又來了！南投網紅打卡城堡以近億元成交

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
埔里童話城堡。圖／台灣房屋草屯中興特許加盟店提供
埔里童話城堡。圖／台灣房屋草屯中興特許加盟店提供

英格蘭莊園的城堡外觀極具特色，吸引許多網美拍照打卡。圖／台灣房屋草屯中興特許加盟店提供
英格蘭莊園的城堡外觀極具特色，吸引許多網美拍照打卡。圖／台灣房屋草屯中興特許加盟店提供

國內飯店、民宿先前一度被視為燙手山芋，乏人問津，但今年下半年國內旅遊火熱，交易翻紅。最新實價揭露，以獨特城堡外觀吸引網紅打卡的南投「英格蘭城堡」，今年10月以9,688萬元售出，買家為台中傳產企業主，預料將作為民宿。

英格蘭城堡位於南投魚池中潭公路，地坪約1,677坪，建坪約203坪。台灣房屋草屯中興特許加盟店店東謝文燐表示，該城堡規劃8個房間，符合民宿經營法規房間數上限，加上屋況新穎，屋齡僅3年，買下即可投入營運。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受陸客減少影響，國內飯店、民宿一度出現拋售潮，今年初新冠肺炎疫情爆發，情勢更為嚴竣，但隨疫情緩和，國人又無法出國，下半年國旅大爆發，飯店、民宿也翻紅成為搶手貨。

近來中部地區即頻傳民宿交易，以南投來說，除了英格蘭城堡，汎札嵐庭園民宿今年9月以3,770萬元成交，清境黑森林莊園以7,800萬售出，清境龍莊日式會館也在年初以9,000萬元高價賣出。

另外台中外埔的「彩明樓休閒民宿」，今年7月以3,600萬元轉手；雲林「古坑璞園民宿」也在3月時售出4,150萬元，顯示中部地區民宿物件深受投資人青睞。

張旭嵐分析，民宿總價門檻低，經營管理相對單純，外觀造型設計空間較大，具有風格特色或高知名度建築，如英格蘭城堡，由於充滿話題性，能見度高，可帶動訂房率，是吸引投資買家出手的主要原因

張旭嵐指出，以往有不少富商或退休族，偏愛到鄉間買農舍作為休閒度假宅，但近年購買農舍限制趨嚴，僅限自然人購買外，包 括只能持有一戶，要有農用事實，多重限制下，不少買家將目標轉向小型民宿，自用商用兩相宜，使民宿更具市場性。

謝文燐表示，英格蘭城堡售出後，同為英倫都鐸風格的網紅勝景「埔里童話城堡」，詢問度也明顯提高。埔里童話城堡位於埔霧公路旁，周遭有元首館、月老教堂、遊客中心等景點，在國旅持續回溫、住房率提高的情況下，預料有機會順利出售。

民宿 疫情

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