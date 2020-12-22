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第四家喊漲！華豐明年Q1起調漲輪胎售價

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
華豐總經理王嶠奇表示，12月開始已經陸續和客戶溝通，預計明年第1季會正式調漲輪胎售價。記者曾仁凱攝影／報系資料照
華豐總經理王嶠奇表示，12月開始已經陸續和客戶溝通，預計明年第1季會正式調漲輪胎售價。記者曾仁凱攝影／報系資料照

輪胎需求轉熱，推升相關原物料價格大漲，繼正新、建大、南港之後，輪胎廠華豐（2109）決定跟進，宣布明年第1季起調漲各式輪胎售價。

華豐總經理王嶠奇表示，這一波輪胎相關原物料的漲幅不小，像是合成橡膠過去一段時間價格大漲35%，碳黑也漲了將近三分之一；加上疫情使得外籍移工引進出現瓶頸，也多少墊高人工成本。先前華豐一直在觀察，價格hold住沒有漲，但12月開始已經陸續和客戶溝通，預計明年第1季會正式調漲輪胎售價。

他表示，因為原物料都是相同，包括兩輪和四輪等全產品線價格都會調漲。至於調幅？他表示會By Case，根據不同客戶和市場而訂。

而這已經是過去一段時間，第4家喊漲的國內輪胎廠。在此之前，龍頭正新（2105）除了9月和11月已經發動兩波輪胎價格調漲，日前宣布明年元月還會啟動第三波漲價計畫。建大（2106）也是8月底和10月跟著龍頭普利斯通調漲輪胎售價，且不排除明年元月還會有新一波。南港（2101）11月也宣布，受原物料價格持續走高影響，公司12月起調整旗下轎車胎、休旅車胎和商用車胎等產品售價，漲價幅度約5%，且明年視原物料價格走勢可能還有調價動作。

王嶠奇表示，往年第4季都是輪胎業的傳統淡季，但今年可能因為疫情的關係，有點反常，第4季非常旺。他觀察，今年第2季因為歐美疫情封城，需求摔落谷底，但解封後出口順暢，由於第2季留下的缺口相當大，第3季沒有完全填滿，因此部分需求遞延到第4季。

而展望明年，從目前接單情況來看，「訂單是滿的，但櫃子是少的」。目前華豐訂單能見度已經可以看到明年上半年，問題在於貨櫃海運市場嚴重缺櫃，對於不管是產品或原料的交期，都造成不確定性。

以目前接單情況來看，兩輪的自行車胎和機車胎最旺，明年訂單相當樂觀；至於四輪的轎車胎（PCR）和沙灘車（ATV）等特殊車胎，第4季情況還不錯，但轎車胎的部分，因美國商務部正對從台灣、南韓、泰國及越南進口的轎車胎及輕卡車胎展開「雙反」（反傾銷和反補貼）調查，初判結果預計年底出爐，成為潛在變數，惟華豐的轎車胎營收占比僅約一成，比重不算高，受到影響相對有限。

原物料 疫情

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