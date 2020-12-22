太和-KY控告知名主持人陳鴻 追究散布不實言論等罪

太和-KY（4136）表示，針對陳永津（藝名陳鴻）涉及誹謗嫌疑之事發出聲明表示，誹謗事件已委請律師協助配合調查相關抹黑、造謠等事宜，將訴諸於法律，追究陳永津刑事加重誹謗等罪，以及後續依證據請求因散布不實言論造成股價下跌的經濟損失、公司名譽損失等的賠償，以捍衛公司、員工與股東最大利益。

知名主持人陳鴻日前受訪表示，透過友人介紹，與太和生技郭姓家族有接觸，而投資在興櫃的太和-KY被騙慘，損失金額高達一台林寶堅尼。

太和-KY在2016年登錄興櫃，股價最高曾站上80元，但該公司去年虧損，今年上半年亦呈現虧損，加上近期股價受事件影響，本月上旬股價一度來到18.35元，為登錄興櫃以來新低。

太和-KY表示，集團面臨今年疫情造成製造業上半年近乎延宕的營運，一方面嚴謹審慎的管理員工們健康安全、防疫物資妥善備全等，另一方面，發揮「美妝智庫」的高度競爭優勢，開拓中國大陸市場的業務範疇，隨著集團積極協助中國本土品牌、歐美國際品牌客戶打造爆款彩妝產品下，包括珀莱雅修容粉、花知曉高光粉、小奧汀3D造型腮紅，以及後續多項新產品紛紛在中國彩妝市場遞出優異銷售佳績，帶動今年前11月營收來到10.05億元，年增率由負轉正達7.19％。

太和-KY表示，因新增中國優質本土品牌代工訂單，創造集團訂單保持良好的能見度，助力公司今年整體營收表現有機會締雙位數成長的佳績。展望明年，中國大陸本土彩妝品牌的備貨需求，訂單能見度已至明年第1季，日前董事會並已通過要在安徽六安市和杭州設立兩個全新的生產基地，來滿足未來內外銷彩妝品牌客戶訂單增長，以及市場發展所需要的產能。