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水情嚴峻！石門水庫、曾文水庫今年一次都沒滿庫

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
為面對枯水期嚴峻水情，經濟部水利署特別邀請經濟部長王美花，水情黃燈區域（減壓供水區）的縣市長拍攝影片，呼籲民眾共同節水。 圖／經濟部提供
為面對枯水期嚴峻水情，經濟部水利署特別邀請經濟部長王美花，水情黃燈區域（減壓供水區）的縣市長拍攝影片，呼籲民眾共同節水。 圖／經濟部提供

水情真的很嚴峻！水利署今（22）日表示，石門水庫一年得滿庫四次，曾文水庫一年需滿庫兩次，才得已供給該供水區域的用水量，但今年一次都沒滿庫。

為面對枯水期嚴峻水情，經濟部水利署特別邀請經濟部長王美花，水情黃燈區域（減壓供水區）的桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及台南市長黃偉哲拍攝影片，呼籲民眾共同節水，就是想借助各縣市首長的影響力，請民眾立刻來節水。

水利署呼籲民眾「省水不是口號，行動才是王道」，每個人每天省一點，讓大家到明年6月豐水期都有水可用，像是洗車時用水桶代替水沖、澆花以洗菜洗米水代替、洗手抹肥皂及搓揉時將水龍頭關緊、刷牙用漱口杯、洗菜洗臉以盆槽代替水流沖洗、熱水流出前的冷水再利用、洗衣服改用省水流程，改用省水二段式馬桶及盆浴改淋浴，都是日常生活中可以隨手節水的好習慣。

石門水庫 省水

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