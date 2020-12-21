臺灣首發CAR-T細胞治療產品 獲准執行一期臨床

TriArm Therapeutics Limited（以下簡稱：TriArm）今(21)日宣佈，其合資公司Eden BioCell Limited（以下簡稱：Eden）的IND申請。

該臨床以CD19為靶點的CAR-T細胞治療新藥「RPM抗CD19自體CAR-T細胞輸注液」於今日獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准開展臨床試驗，此新藥用於治療CD19陽性白血病和淋巴瘤復發的患者。

Eden是TriArm與美國Ziopharm Oncology, Inc.（以下簡稱：Ziopharm）所合資創辦，專注於細胞治療領域的生技公司。Eden致力於在大中華地區（包括臺灣、大陸、香港及澳門）及韓國進行「使用睡美人非病毒方法製備的CD19 CAR-T及其他細胞免疫療法」的臨床探討和商業化開發。而本次獲准的產品是臺灣首個進入臨床的以非病毒載體製備的CAR-T細胞產品，該試驗將在國立臺灣大學醫學院附設醫院進行。

該產品利用Rapid Personalized Manufacturing（RPM）製程製備經基因修飾的自體T細胞，相較於目前兩大藥廠諾華Novartis以及吉利德Gilead以傳統方法製備的CAR-T藥物，該製程所製備的CAR-T細胞在安全性（非病毒系統製作）、製備時間（由21天減至2天）以及成本（減少製作成本至少1/3）皆具有極大之優勢。

TriArm聯合創始人兼首席執行長Jay Zhang博士表示，CD19 CAR-T產品能獲得TFDA IND許可。通過減少工程化T細胞的製造時間，可以提高效率、降低成本；更相信，這款產品具有徹底顛覆CAR-T細胞治療現狀的潛力。臺灣IND的獲准有著不尋常的意義，這是TriArm自去年成立以來又達成的一個重要里程碑。在此要感謝衛福部的長官、合作單位及我們的員工們的辛苦努力。”

創恩生醫（TriArm Taiwan）陳立人總經理也補充，今年因新冠肺炎疫情，團隊在各項工作的執行有諸多的不便，對於需要落實在地化生產的細胞治療產品，更是挑戰。儘管如此，TriArm團隊與台大醫院以及其他合作夥伴通力合作，克服了重重困難，如期完成新藥IND申請。達成此里程碑，不只是對TriArm團隊能力的一個證明，也讓無助的病人看見一個新的機會。

目前，研究和評估RPM製程生產的自體CD19特異性T細胞的安全性和耐受性的臨床I期研究的各項準備工作正有條不紊地推進中。此次CD19 CAR-T細胞治療產品的IND獲准將打開TriArm及其合資公司Eden進入臨床應用的大門。後續TriArm和Eden的多個創新產品線也將被快速推向臨床申請。