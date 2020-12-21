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台中兆品酒店「2021金牛鴻運年菜外帶」早鳥享優惠

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
將翠綠娃娃菜包覆海鮮的主廚功夫菜「野菌津白釀珍饈」。記者宋健生/攝影
將翠綠娃娃菜包覆海鮮的主廚功夫菜「野菌津白釀珍饈」。記者宋健生/攝影

年關將近，台中兆品酒店每年大受歡迎的年菜外帶，今年主推「2021金牛鴻運」常溫年菜套組，除了保留歷年評比獲獎年菜，更推出不少特色新菜，早鳥預訂還可享約83折優惠，要讓消費者用豐盛佳餚歡慶新年團聚。

同時，飯店也推出年菜自由配，單點任選品項可享9折優惠。

看準年節聚餐商機，兆品酒店今年年菜外帶提貨日從除夕夜延長至初五，開放民眾於年前預購，強調年菜均為取貨日主廚精心烹調現煮，在家也能享用星級饗宴。

「金牛鴻運大套組」五菜一湯，首推多次獲獎年菜評比的「干貝竹笙一品雞」。主廚以老母雞、火腿熬煮8小時後取白濃湯底，再將湯底精華與鹿野土雞共同熬煮，濃郁鮮甜的湯頭，為年節暖心推薦湯品。

「松子糖醋石斑魚」選用肉質富有彈性的石斑魚，搭配營養價值高的松子，再淋上港式糖醋醬汁，口感酸甜老少咸宜。

另外，還有新加坡風味獨特的「聖淘蝦滑蛋香辣蝦」，將翠綠娃娃菜包覆海鮮的主廚功夫菜「野菌津白釀珍饈」。

「太極椰香甜八寶」以最具特色的太極為基底造型為，紫米與椰香雙重口感，搭配香芒煉乳醬，是適合團圓共享的飯後甜點。

明年春節除夕，宴會廳也推出「鴻運犇騰」除夕圍爐饗宴，提供5人、10人用餐的選擇方案。當天還規劃主廚上菜秀、財神爺報喜、手寫春聯專區及各類互動活動。

凡預訂除夕圍爐宴饗宴，當天每桌再贈送1張摸彩券，有機會抽中最大獎總統套房住宿券、行政套房住宿券，以及品東西自助百匯餐券等。除了除夕圍爐宴，另有初一到初五的春節饗宴專案中式桌宴。

兆品酒店表示，無論是選擇外帶年菜回家過節，或者在飯店內度過熱鬧的圍爐宴，兆品酒店都可為不同需求的客人，提供多樣化年菜選擇，讓全家度過一個豐盛溫馨的農曆新年。

「松子糖醋石斑魚」選用肉質富有彈性的石斑魚，口感酸甜老少咸宜。記者宋健生/攝影
「松子糖醋石斑魚」選用肉質富有彈性的石斑魚，口感酸甜老少咸宜。記者宋健生/攝影

年菜 兆品 石斑

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