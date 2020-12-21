台中建商扮聖誕老人暖心形象 衝刺年底銷售業績
投資激情褪去，房市回歸基本面，台中建商最近打出「暖男牌」，以社區服務長期經營客戶，吸引自住客目光。趁著即將到來的聖誕佳節，包括總太地產、久樘開發等，都舉辦住戶聖誕活動打出好口碑。
如草屯「久樘四季Villa」，20日在接待中心舉辦「耶誕派對．親子盛宴」，邀請已購客回娘家同樂，即使冷氣團發威，仍吸引100組客戶共近400人到場，每組客戶都能抱獎回家，最大獎項為國際牌Panasonic的55吋4K電視。現場氣氛熱絡，而在與建商暖心口碑帶動下，當天就有6組客戶下訂成交。
除了豐富抽獎禮品，現場也請來最受小朋友歡迎的YOYO親子台大哥哥、大姊姊，帶領全場來賓一起唱唱跳跳；以及精采的馬戲、魔術、聖誕老公公腹語表演。現烤原民脆皮烤大豬、Pizza、雞蛋糕、飲品、炸物，好康美食不間斷。
在北屯廍子累積超過3,000戶實績的總太地產，迎接聖誕節到來，近日也盛大舉辦「好響在藝起．聖誕共好市集音樂會」，自接待中心綿延至「總太明日」社區，於太原路三段打造長達500公尺的藝玩大街。
總太力邀多位社區達人擺攤表演、安排親子手作課程等，活動上更抽出大獎1.5萬元的旅遊基金，吸引超過3,000人共襄盛舉，場面壯觀。
除了舉辦聖誕市集，為響應水湳經貿園區中央公園正式啟用，總太也大力贊助萬盆聖誕紅應景，替萬坪綠地公園妝點耶誕色彩，讓來往遊客感受滿滿聖誕歡樂氛圍。
總太近年接連推動區域指標造鎮案，其中「心生活美學聚落」系列繼一期「總太2020」進入交屋階段、二期「總太聚作」順利完銷，三、四期的「心之所向」將於明年正式登場，全案總銷達130億元；另外，今年分別砸下19億及15億元購入北屯鑫新平段、文商段兩塊土地，則預計明年第1至第2季取得建照。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言