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新北市場受車商重視 Volvo、Honda升級展間　

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
Volvo加入新莊進口車陣營
Volvo加入新莊進口車陣營

新北市場受到車商高度重視，國際富豪汽車（Volvo）斥資5億元在新莊據點打造頂級北區奢華空間，Honda Taiwan則是為了強化新北市三重區、蘆洲區車主的服務，於三重新市鎮重劃區擴大成立「Honda Cars三重」據點。

新莊已有保時捷、福斯、奧迪等多品牌進駐，此次Volvo加入陣營更使新莊一條街色彩更鮮明。

國際富豪汽車指出，2016 年起導入符合瑞典原廠規模之「Volvo Retail Experience」計劃，不論硬體設計規劃、或是人員服務之訓練安排，打造從新車銷售到售後服務一致化之高標準顧客體驗。此次斥資5億全新落成之VOLVO凱銳新莊旗艦店以VRE 5.0規格打造亞洲首創頂級旗艦展示中心，樓地板總面積超過3,000坪，5層不同功能樓面，擁有展出超過12部車的6.4米挑高空間、配置13個原廠標準工位與1座全功能輪胎更換定位工作站，並設有專屬交車中心、汽車美容中心、客休區、兒童遊戲區及中古車展示中心等，全方面滿足VOLVO車主的一站式服務。

VOLVO凱銳新莊旗艦店延續VOLVO共生共榮的環保理念，獲得綠建築標章肯定。全棟建築採用LED節能光源，頂樓配置536片太陽能發電模組，搭配活性碳過濾系統之BLOWTHERM變頻無塵式水性漆烤漆爐、採用低噪音、變頻控制的進排氣流能有效的節能及過濾粉塵的鈑金研磨工位，是VOLVO友善環境的具體實現！

Honda Taiwan為深耕台灣市場，因此持續投入鉅資展開全國販售服務網之佈建工作。為了強化新北市三重區、蘆洲區車主的服務，特於三重新市鎮重劃區擴大成立「Honda Cars三重」據點。

擴大營運之Honda Cars三重據點，以各項符合Honda Taiwan高標準的軟、硬體設備投入，截至2020年12月止Honda Taiwan已完成56個與Global Honda接軌之高規格據點之佈建。

Volvo加入新莊進口車陣營
Volvo加入新莊進口車陣營

太陽能發電 重劃區 新車銷售

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