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英特格砸60億元在高雄建廠 陳其邁允協助加速落地

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

世界級半導體材料設備供應商英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG）今（21）日下午赴高雄市政府拜會市長陳其邁，表示將加速投資高雄進程，預計於2021年在高雄投資2億美金（新台幣約60億元）打造在台最大製造中心，正式加入「半導體高雄隊」。陳其邁也表達熱烈歡迎，並責成副市長羅達生、經濟發展局長廖泰翔全力協助，配合英特格需求加速投資落地。

高雄市長陳其邁會中首先對英特格投資高雄表達熱烈歡迎，並強調面對全球供應鏈重組及科技快速變動，產業轉型是高雄當務之急，因此自上任後全力推動「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」兩大轉骨政策，上任兩個月就完成延宕多時的仁武產業園區主要土地協調工作；並聯手中央政府，加速橋頭科學園區開發。有很多像是英特格這樣的外資公司搶進高雄，也吸引不少台商回流，顯示外界感受到高雄對產業界的決心和誠意。

陳其邁指出，日月光（3711）在高雄打造的「全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠」日前才高效率完工，今又有世界級半導體材料商英特格的加入，加上華邦電（2344）、穩懋（3105）、默克、穎崴（6515）等眾多半導體大廠紛紛加碼，南台灣成為全球最大的半導體聚落指日可待。目前也正通盤檢討開拓周邊聯外道路，將提供投資企業最好、最便捷的周邊機能。

英特格台灣區總裁謝俊安表示，預計2021年啟動的新廠佔地6.1公頃，初期規劃先投資2億美金興建2.7公頃廠房設施，提供氣體輸送系統、先進製材等半導體高階製程用產品與技術服務，預計最快可於2023年開始量產，未來5年內將為高雄帶來200個高階工作機會。

高雄市經發局長廖泰翔會後指出，投資高雄事務所已為英特格預備好專案經理窗口，不論在行政協助、跨單位協調及五缺等各方面問題，都將專人專案全程陪伴，以最有效率的方式解決問題，絕對會讓英特格可以依據投資時程落地高雄，也歡迎企業踴躍洽詢，現在投資高雄正對時。

半導體 陳其邁

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