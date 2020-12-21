鈺太今年旺 明年還會更好

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績已確定可刷新紀錄，法人估計，即使有年底盤點結帳因素，該公司全年業績應當仍可達18億元以上，而展望明年，其營收有望持續成長三成，也就是有機會達24億元之上，再度改寫新猷。

鈺太11月業績續創歷史新高，累計前11月合併營收為17.06億元，年增34.8％。法人評估，該公司12月可能有客戶盤點結帳的因素影響，不見得可以繼續創單月營收新高，但依照10月與11月的表現來看，第4季業績應可再成長高個位數百分比，有望再攀高峰。

而展望明年，鈺太今年受惠於新冠肺炎疫情帶來的NB應用需求增加，明年不論各國的防疫情況變化，人類整體生活型態可能都已有所轉變，使得相關需求還有機會持續增長。法人表示，鈺太有望持續受惠於新常態生活的應用需求，明年首季業績還有望呈現季增。

目前NB應用約占鈺太超過六成營收比重，其今年在MEMS的NB應用市場，市占率已達四成，明年將進一步挑戰五成，是其業績主要增長動能。