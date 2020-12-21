臉書IG學院在台起跑 助打造品牌擴大商機

社群平台臉書（Facebook）今天宣布Instagram學院正式啟動，將與財團法人中華民國電腦技能基金會合作，培訓全台六都青年創業家，首站於高雄市起跑，目標培育1000名35歲以下的台灣年輕創業家，課程全部免費。

臉書說明，Instagram學院為臉書推動「Made byTaiwan 2020共創新數位台灣」計畫下，為培育創意新人才所投入的資源，盼積極協助台灣各地青年創業家，了解如何運用Instagram各項資源，打造新創品牌與擴大商機。

臉書大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示，社群電商正快速發展，Instagram成為品牌與消費者建立連結與互動的重要管道之一。臉書希望透過Instagram學院課程，協助台灣青年創業家提升數位行銷技能，活用Instagram開拓新商機，進而促進在地企業發展。

除首站高雄外，Instagram學院後續將巡迴至台北市、新北市、桃園市、台中市與台南市開課。每場課程將邀請已建立Instagram帳號的創業家與創作者，分享社群經營與數位行銷的實戰經驗。

Instagram學院基礎課程包含如何建立商業帳號，讓消費者在Instagram上即可了解商家的產品或服務等重要資訊，並讓企業運用平台上的洞察報告等，規劃後續數位行銷策略。進階課程聚焦在協助商家創造優質內容，包含運用限時動態與各項工具，吸引更多追蹤者，並透過社群互動來提高消費者對品牌興趣。