正隆越南廠加碼投資 搶攻高端紙箱

正隆（1904）看準高端紙箱及國際品牌客戶需求，無畏疫情景氣影響，日前斥資近2億元於隆安紙器廠購進越南第一台國際級先進預印系統，將於明年2月投產，提升紙箱印刷品質，超前部署疫後電商市場熱度帶動紙箱商機。

正隆表示，配合政府新南向政策，看好東南亞經濟發展帶動紙箱包裝需求成長，近年積極布局越南，已建立工紙紙器一貫化產銷服務，是當地唯一上下游整合的國際紙廠。

正隆公司紙器事業部侯增富副總表示，正隆現於越南有三個紙箱工廠，年產能4.32億平方米，受惠於越南紙箱需求成長，產能幾近滿載。基於強化品質競爭力、滿足客戶需求以及提升作業效率，特別選定於2016年投產、年產能1.2億平方米的隆安紙器廠，導入國際大廠CONPRINTA最高端的「IMD 2200預印系統」，包含5色柔版印刷和1座上光裝置，正隆將藉此高精密品質的技術服務蓬勃發展的越南包裝市場，帶動當地紙箱整體印刷水準，進一步提高生產效率，贏在競爭力。

正隆表示，原訂於今年第3季進行設備安裝、預計年底投產，但受新冠疫情歐美封城影響，歐洲工程師無法順利赴越影響進度。所幸，在越南當地政府、正隆團隊和設備商的共同努力下，工程人員已順利完成所有防疫檢測措施，並於11月底進廠展開安裝作業，預計2021年2月可正式啟動預印系統。

屆時，正隆隆安廠將成為越南第一個擁有世界級先進預印設備的紙廠，以更優質的印刷品質服務當地和全球客戶，該套設備也是德商CONPRINTA於越南安裝的第一套預印系統，預期未來預印市場需求將同步成長。