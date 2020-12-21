永大經營權之爭 兩大獨董點火開戰
永大（1507）經營權之爭由兩大獨董開始點火開戰，永大今天公告，已接獲獨立董事黃福雄將自行召開110年度第一次股東臨時會之通知，此次的股東臨時股主要議案為解任永大公司獨立董事陳世洋職務，如果會議通過解任獨立董事陳世洋職務案，補選永大公司第19屆一席獨立董事。陳世洋今天知道這個訊息後，同步表示深感遺憾。
黃福雄今天也召開記者會說明訴求，認為陳世洋逾越獨董權限，做成配發108年度股利建議案，未能踐行超然獨立的董事職務，喪失獨董監督經營的公正性及獨立性，為維護公司治理精神，決定提案召開臨時股東會解除獨董職務。
陳世洋也指出，108年股利建議案，公司現金流量並做現金壓力測試，且日立在股東常會時也是投贊成票。個人懷疑這件事情是否以日立能再次公開收購或是現金逐出股份轉換，預先排除障礙，避免以會計師及地政士的身份，以專業知識攻擊收購價格偏低。
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