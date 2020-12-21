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高級車一次進口逾3,000台 創台中港歷史最高紀錄

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

挪威籍翠莎號汽車船載運3,000輛雙B等進口車停泊台中，創下台中港開港44年以來，單輛汽車船載運最多進口汽車來台的紀錄。在各進口品牌接單輛爆增，新車主苦等大船入港下，預計這批新車到港後即將大量交車，本月新車掛牌數將可以爆增，為12月的車市加足馬力，同時台灣車市今年45.5萬台的車市規模還將進一步被打破。

今年台灣車市的買氣強勁，但供應卻顯然不足。第2季時德國封城，雙B、保時捷、奧迪等產線也受到影響，第3季起則因船班、碼頭問題，新船無法到港，一直到第4季進口車才陸續如期抵台。同時也因為消費者需求強勁，車廠面臨有訂單無車可交的局面，雙B從第3季起，許多展間都無車可以展示，有多少車交多少台，幾乎沒有庫存可言。

挪威籍翠莎號汽車船原訂19日進台中港卸貨受天氣影響，直到今天上午7點半，才靠岸，一口氣載來3,000多輛汽車，同時也創下台中港開港44年來單船載運最多進口汽車的紀錄。

船上包括賓士、BMW、MINI COOPER及露營車，另有114輛車的配件等進台中港，共3114輛；由於市場需求強勁，許多消費者等著交車，預期近日將是車廠忙交車的大旺季。豪華車龍頭賓士汽車也看好今年在台銷售並未衰退，在眾多市場中，是表現較好的所在。

車市 新車

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