正隆越南廠引進第一台預印系統 明年2月投產

看準高端紙箱及國際品牌客戶需求，正隆（1904）日前斥資近2億元於隆安紙器廠購進越南第一台國際級先進預印系統，將於明年2月投產。正隆表示，配合政府新南向政策，東南亞經濟發展帶動紙箱包裝需求成長，近年積極布局越南，並看好疫後電商市場熱度帶動紙箱商機。

正隆紙器事業部副總侯增富表示，正隆在越南有三個紙箱工廠，年產能4.32億平方米，受惠於越南紙箱需求成長，產能幾近滿載。為強化品質競爭力，選定在2016年投產、年產能1.2億平方米的隆安紙器廠，導入國際大廠CONPRINTA最高端的「IMD 2200預印系統」，包含5色柔版印刷和1座上光裝置，將藉此高精密品質的技術服務蓬勃發展的越南包裝市場，帶動當地紙箱整體印刷水準，並提高生產效率。

正隆表示，原訂於今年第3季進行設備安裝、預計年底投產，但受新冠疫情歐美封城影響，歐洲工程師無法順利赴越影響進度。所幸，在越南當地政府、公司團隊和設備商的共同努力下，工程人員已順利完成所有防疫檢測措施，並於11月底進廠展開安裝作業，預計2021年2月可正式啟動預印系統。屆時，正隆隆安廠將成為越南第一個擁有先進預印設備的紙廠，該套設備也是德商CONPRINTA於越南安裝的第一套預印系統，預期未來預印市場需求將同步成長。

根據國際瓦楞紙箱公會（ICCA）資料統計，越南2019年紙器出貨量21.3億平方米，成長高達8.12%。今年雖受疫情影響，前三季出貨量仍較去年同期成長3.87%，相較全球0.5%的負成長，表現亮眼。目前正隆已規劃於南越的濱吉興建第四個紙器廠，並積極揮軍北越北江，未來兩座紙器廠也各有上億平方米產能，增添未來營運動能。

正隆目前是不少世界知名品牌的綠色包裝夥伴，客戶包含化纖紡織、食品、蔬果、電子電器、玻璃窯業、化工塑膠、個人與家庭用品、電商包裝箱等。