影/高級車進口3000輛總值99億元 創台中港開港44年紀錄

3000輛高級進口車今天運抵台中港，總價值99億元，創下台中港開港44年紀錄，船務代理公司說，今年國內進口車成長約5成，每月進口約1800輛，今天一次進口3000輛，台中港務分公司表示，今天進口車數量是台中港歷年來最高的一次。

挪威籍翠莎號汽車船載3000輛高級進口車，有賓士、ＢＭＷ、ＭＩＮＩ和露營車與挖土機，原定本月19日開抵台中港，遇到強勁東北季風，安全考量，船長不敢貿然進港，汽車船在台中港外海繞行轉圈，延誤一天進港卸貨，損失約二萬美元，海上漂二天後，今天終於抵達台中港。

台中港8A碼頭今天有3000輛進口車進港，賓士和BMW車等車種陸續從船上開下碼頭很壯觀，轎跑車和休旅車排滿碼頭，還有露營車與挖土機，總價值共99億元，碼頭工作人員說，有些車種一輛車就可買一房，看到很多「房子」立在碼頭。

台中港務分公司表示，今年8月25日挪威籍運輸者號汽車船運2646輛賓士等進口車，創下台中港開港以來單航次進口車數及總價最高紀錄，今天的3000輛進口車，總值達99億元，又破台中港開港最高紀錄。