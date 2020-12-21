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影/高級車進口3000輛總值99億元 創台中港開港44年紀錄

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影

3000輛高級進口車今天運抵台中港，總價值99億元，創下台中港開港44年紀錄，船務代理公司說，今年國內進口車成長約5成，每月進口約1800輛，今天一次進口3000輛，台中港務分公司表示，今天進口車數量是台中港歷年來最高的一次。

挪威籍翠莎號汽車船載3000輛高級進口車，有賓士、ＢＭＷ、ＭＩＮＩ和露營車與挖土機，原定本月19日開抵台中港，遇到強勁東北季風，安全考量，船長不敢貿然進港，汽車船在台中港外海繞行轉圈，延誤一天進港卸貨，損失約二萬美元，海上漂二天後，今天終於抵達台中港。

台中港8A碼頭今天有3000輛進口車進港，賓士和BMW車等車種陸續從船上開下碼頭很壯觀，轎跑車和休旅車排滿碼頭，還有露營車與挖土機，總價值共99億元，碼頭工作人員說，有些車種一輛車就可買一房，看到很多「房子」立在碼頭。

台中港務分公司表示，今年8月25日挪威籍運輸者號汽車船運2646輛賓士等進口車，創下台中港開港以來單航次進口車數及總價最高紀錄，今天的3000輛進口車，總值達99億元，又破台中港開港最高紀錄。

船務代理顗泰公司表示，今天同時有3000輛進口車抵達台中港，數量最多，今年初每月平均進口1800輛車到台中港，比去年成長約5成，應和經濟成長和農曆過年前車市熱絡有關，許多車主訂購進口車，希望趕在過年前交車。　

高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，包括一輛露營車，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，包括一輛露營車，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影
高級進口車3000輛共99億，今天抵達台中港 ，創下台中港開港44年紀錄。記者游振昇／攝影

進口車 碼頭 賓士

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