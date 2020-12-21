旭富想浴火重生 「超前部署」大麻成了救命藥
旭富（4119）遭到祝融重創，未來重建之路面臨挑戰，不過，旭富是國內唯一開發醫療用大麻藥廠，也已取得美國DMF（原料藥主檔案）註冊許可，未來重建完成之後，或許是該公司獲利來源的另一重點。
聯合國承認大麻的醫療效用，美國國會眾議院前兩周也表決通過大麻合法化法案，當時帶動國際大麻藥股票如：極光大麻、冠軍成長大漲。
美國國會眾議院表決中以228比164的票數，贊成將大麻從聯邦「管制物品法」（Controlled Substances Act）中除名；而聯合國也以27贊成票、25反對票、1棄權票結果，歷史性通過並承認大麻的醫療用途，將大麻從《1961年麻醉品單一公約》（Convention on Narcotic Drugs）的附表四中移除。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，旭富取得在美藥證，躋身國際醫用大麻藥品供應鏈，在推動大麻合法化相關利多消息頻傳下，旭富超前部署，還是有助於後續營運表現。
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