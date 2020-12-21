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收購日盛金被指助肖建華脫產 富邦金出面反駁

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
媒體報導富邦金控宣布公開收購日盛金控案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮，富邦金控嚴正表示，此為不實臆測。圖/資料照片
媒體報導富邦金控宣布公開收購日盛金控案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮，富邦金控嚴正表示，此為不實臆測。圖/資料照片

針對媒體報導，立委質疑富邦金控（2881）宣布公開收購日盛金控（ 5820）案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮；富邦金控今（21）日發表聲明表示，此為不實臆測，強調收購前未與日盛金日本和香港大股東接觸，收購案也與中國明天系集團沒有任何關係。

富邦金聲明如下：

本公司宣布公開收購日盛金控，事前並未與日盛金控大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸。本案採取公開收購方式，對於日盛金控無論大、小股東之所有股東均提供公平且一致的條件，過程也將一律公開透明。

部分媒體報導本案時，指涉本公司與中國明天系集團之關係，本公司重申 ，富邦金控規劃此公開收購案與明天系集團無任何關係。有關「本案可能幫特定集團脫產」的不實臆測，倘若本公司要幫特定集團脫產，應可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。

另，富邦金控子公司富邦人壽投資之哈爾濱銀行，最大股東為哈爾濱市政府，主要經營團隊是由哈爾濱市政府指派；富邦金控投資之廈門銀行，最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派。上述投資案過往投資緣由，皆與明天系集團無關。

此外，本案公開收購之溢價符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當，且本案由安永會計事務所出具價格合理性意見書，本公司出價對日盛金控公司股東及本公司而言均屬合理範圍。

富邦金控秉持公開、透明、公平之精神，宣布公開收購日盛金控，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，可望對富邦金控及台灣金融業創造多贏局面。本公司誠懇期盼，外界對於本案予以支持，並停止不實之影射與臆測。

富邦金控 股東

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