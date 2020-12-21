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數位行銷／2021年內容行銷五趨勢

經濟日報 / 鄭緯筌（「內容駭客」網站與Vstar School創辦人）

括歐債、詭譎多變的中美政局等諸多議題，恐怕是明年世界各國必須提防的灰犀牛。時序即將進入2021年，許多商家都忙著盤點資源以便過冬。在內容行銷領域，會有什麼出人意料的發展和變化呢？又有哪些趨勢需要密切關注呢？現在，就讓我來跟大家分享吧！

第一個趨勢是建立內容導向的社群。毫無疑問，2021年時社群媒體的經營還是相當關鍵，但我們應該告別流量思維，別再盲目為了衝流量而做許多讓粉絲不開心的事。我建議要圍繞在特定主題打造內容導向的社群，舉例來說，如果貴公司的產品與消費者息息相關的話，可以考慮經營美食、旅遊或生活風格等主題的社群。

別再想要從六歲到60歲一網打盡，從事內容行銷時要有清楚的定位，並且營造一種清晰的對象感；如此一來，消費者才願意聽你說。

第二個趨勢是培養獨到的敘事力。既然內容行銷是一門與顧客溝通但不主動銷售的藝術，那麼培養獨到的敘事力也就非常重要了。援引希思兄弟的大作《黏力，把你有價值的想法，讓人一輩子都記住！》，善用簡單、意外、具體、可信、情感與故事等六大元素；再搭配先讓對方留下印象、再說服對方以及感動對方等三個階段，便可說出一個好故事了！

第三個趨勢是善用影音和圖像元素。都說「一圖勝千文」，國外也有研究發現人類大腦更擅長消化圖像與影音內容，所以在2021年持續加碼影音可說是勢在必行的事！

不過值得注意的是並非有經營直播或Podcast節目就好，而得端出牛肉來！

第四個趨勢是產製長青內容與支柱內容。這部分我在之前專欄已為大家介紹過，簡單來說，就是要產製優質的內容，並且要與貴公司的領域高度相關，如此才能讓目標受眾印象深刻。

第五個趨勢是擬定與執行搜尋引擎優化（SEO）策略。眾所周知，現代人有高達93%的網路體驗都是從搜尋開始，同時也有75%的搜尋者不會翻閱第二頁之後的搜尋結果，可見SEO的重要性。

展望2021年的發展，希望大家都能掌握這五個趨勢，在從事內容行銷時可以更從容不迫，進而順利掌握先機。

社群媒體

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