經濟選書／顧客關係管理 提升營收利器

經濟日報 / 陳顯立、謝銘元

在紅利消逝的現在，顧客關係管理（CRM）與回購行銷，已經是企業提升營收的關鍵武器。然而，零售的顧客數量龐大，CRM需求往往與「數據分析」、「資料篩選」、「資料彙整」有關係。在缺乏工具的輔助下，倚靠人工與Excel等工具，對於企業人力而言是極大的負擔。

以前在缺乏「資料庫」的情況下，透過Excel進行資料管理。每天都有新的訂單Excel檔案生成，這些資料需要定期更新、暫存在電腦中，散落在多個資料夾，不僅資料保管混亂，在資料搬移、刪除時容易出錯，更缺乏資安控管。

這部分的困擾在iFit拓展至實體門市以及其他銷售通路後尤其明顯。

由於不同通路，匯出的Excel格式都不同，在開始分析前，會先需要透過Excel將不同格式的訂單檔案整理在一起。

iFit曾花費大量時間在優化這段「資料整合」的過程，Excel雖然功能多元，但要完全發揮功用，部門內往往需要有Excel專家，再加上Excel在資料欄位超過一萬筆以上時，效能明顯下降等痛點，光是等待Excel執行的時間，每天耗費大量人力在資料的管理。

以上情境，都是iFit過去真切遇過的資料處理難題。也因此，ECFIT在設計之初，特別針對「多訂單整合」、「資料庫管理」等痛點，開發「資料整合模板」、「及時資料庫」等功能，讓經營多通路的零售企業主，不再需要每天埋沒於Excel之間，而是能夠將訂單資料一鍵上傳系統後，利用預設好的資料模板，系統自動整合多通路的訂單。

有了系統後，以往需要大量公式的訂單整合程序，現在只要點選之間就能完成。也不需要等待 Excel從當機恢復。每個會員各自在線上官網、電商平台、實體門市的購買紀錄、會員資料一目瞭然，企業主也能即時更新整體的銷售狀況，並觀察多通路下的會員購買行為轉變。

 由於iFit的商品品項多元、客戶群分布廣泛，經常需要針對特定特徵的客群，研究其購買行為軌跡等需求，或是針對買過指定產品的消費者，進行分眾後的再行銷。

一開始在嘗試客群分眾與篩選時，主要是透過Excel搭配Power BI等工具執行。耗費人力不說，加上這些數據都是極為機密且重要的消費者個人資料，資安考量，往往需要高階主管人員才能進行資料分析，這對企業的人力資源應用上是較無效率的作法。而且，當篩選條件更為複雜，超出Excel的能力範圍時，還是需要委由資訊人員協助，部門間溝通需耗費人力，增加不必要的時間與人力成本。

（摘自《從選擇題到必考題》，法意出版）

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