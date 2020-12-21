點子農場／柯林斯的飛輪效應

在管理學的世界裡，吉姆柯林斯一直是個耀眼的明星。

1994年出版了《基業長青》之後，又陸續寫了《從A到A+》、《十倍勝絕不單靠運氣》、《為什麼A+巨人也會倒下》、《從A到A+的社會》每本書都成為全球商業菁英的必讀本。

最近他又寫了《飛輪效應》，談的是他過去20多年來始終如一的核心主張：只要功夫深，鐵杵終能磨成繡花針，做好基本功才是經營企業王道。

「像是在推動一個巨大、沉重的飛輪。然後，在某個時刻，飛輪將會以不可遏抑的動能，快速前進奔馳。」柯林斯說，想要從優秀的公司蛻變成卓越的企業，不能只靠一個殺手級的創新應用，也不是靠一點小運氣或者等待奇蹟出現，而是要不斷累積才能造就奇蹟。

過去幾年來，柯林斯以亞馬遜、英特爾這些明星企業的經驗來印證他的「飛輪效應」論述。

他的基本主張融合了類似物理學和哲學的假說，認為企業的進步就像在推動一個沉重的鐵輪。一開始用了很多力氣卻看不到什麼成效，但是只要日績月累持之以恆的去努力推動，進步的飛輪就會愈轉愈快，這樣的慣性形成之後，企業就能擁有不斷創新進步的文化。

柯林斯認為，要造就卓越企業只有一個方法，就是不斷嘗試和犯錯，而不是多高明的策略規畫。只要有恆心有紀律，個人和組織都可以脫胎換骨。

過去20多年來，柯林斯也持續用研究和書寫來實踐他的理論。找到各方菁英組成研究團隊，細火慢燉的用時間來換取高品質的成果，每本書都環環相扣，串連成一條結合企業史和組織學研究的知識長河。

在《基業長青》，柯林斯想搞清楚的問題是：「為什麼有些公司可歷經好幾代的領導人、橫跨數十年，始終維持卓越績效？」這本書也觸發他寫了另一本書在《從A到A+》，他想了解，一家優秀的公司能夠蛻變成一家卓越的公司嗎？如果可以，該怎做？

之後，他接著寫了《A到A+的社會》把研究企業經營的成果更進一步發展到非營利組織。

他問：「經營企業的思維，能夠同樣運用到不以經濟指標來評量成功的領域嗎？」

再之後，經歷漫長的研究歷程之後，柯林斯發現過去他所寫的一些成功企業後來都失敗了，他也順勢寫了《為什麼A＋巨人也會倒下》，也探討企業在成功之後如何避免失敗。

這些在全球暢銷的書也為《飛輪效應》鋪陳了出場的布景。

《經濟學人》雜誌認為，「柯林斯的著作已經成為商管書界的哈利波特不但暢銷全球，而且擁有巨大的影響力。

除了寫出史上最暢銷的商管書，他的「剌蝟原則」和「第五級領導人」這些企業人朗朗上口的管理詞彙也已經成了商業世界的共同語言。

從1994年開始寫出第一本書，柯林斯在20多年的時間裡不斷自我超越，長年思索的企業如何長期維持卓越，每個研究都梳理歷時數十年的歷史。

這些研究也讓他更相信，只要有紀律又夠努力，任何人都可以改造自己和組織，更超越也更卓越。