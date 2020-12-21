智慧經營／蔡煜麒…客製化在地化 黏住客戶

經濟日報 / 林政鋒
皇華董事長蔡煜麒強化技術研發，鞏固競爭優勢，追求永續經營。記者林政鋒／攝影
皇華董事長蔡煜麒強化技術研發，鞏固競爭優勢，追求永續經營。記者林政鋒／攝影

講信用、品質好，皇華材料科技董事長蔡煜麒的耐火材，贏得市場青睞，國內八成的電爐煉鋼廠都依賴他供貨，他是怎麼辦到的？在產業已經擁有高名度，蔡煜麒仍精益求精，斥資8億元在和發園區闢建新廠，強化技術研發，鞏固永續的競爭優勢。

技術合作 創造高效能

最近流行北漂說，蔡煜麒則是南漂，台北工專畢業後，30幾歲就從台北來高雄，當時是被派來做分公司的經理，幾年之後自行創業，一晃眼40多年就過去了。

漫長的事業奮鬥歷程，蔡煜麒獲得了國家磐石獎，以及台北科大（台北工專）與中山大學EMBA傑出校友，這些肯定就說明了很多事。

皇華材料科技創立於1978年，是為第一家取得鑄造及煉鋼ISO-9001及 ISO 14001品質認證的鑄造及煉鋼耐火材料業者，在產業位階以及聲望上，皇華由於生產製程、品質管制、客戶服務及管理全方位落實，成為全台灣呋喃樹脂生產量最大製造工廠，也是國內白雲石耐火材料銷售量最大供應商，與美國BAKER（RHI Magnesita Refractories）等知名國際公司技術合作，市場遍及亞洲地區，包括台灣、南韓、日本、馬來西亞、印尼、菲律賓、澳洲及紐西蘭等地。

蔡煜麒說，人生有因緣、事業有際遇，皇華早在三、四十年與美商合作，代理引進白雲石為底材的耐火材，打破了當時市場普偏使用矽磚的傳統，因為矽磚是酸性，白雲石是鹼性更耐用，有利於煉鋼製程。

以30噸的電爐為例，使用矽磚只能用30回就需更換，改用白雲石可達180回，等於有六倍效能，但相對白雲石價格較高，但整體仍可降低70%的成本，加上美國原廠是世界最大耐火材公司，不斷提供技術和知識給國內的煉鋼廠，講信用、品質又好，國內八成的煉鋼廠成為客戶之後，就成為長期的合作夥伴。

蔡煜麒指出，創業之初因為沒有錢，所以採用貿易代理的方式起步，隨著營運愈來愈順利，進一步與美商合作代工廠，走到製造領域，基礎更鞏固。

積極拓銷 寫新里程碑

現在整個產業環境一直在改變，加上大陸競爭力抬頭，市場營運高高低低更有挑戰性，一度到大陸開疆闢土，皇華最大的優勢，就是「合作者非常需要我」，大家共榮發展。

皇華另個利器，是鑄造整合能力高人一等。蔡煜麒說，在鋼鐵產業中，一般會覺得鑄造比較偏門，但事實上很多關鍵零組件，都需要靠鑄造工法才能完成大量生產。

例如汽車、機器還有造船工業、航發零組件等，最重要的引擎一定是鑄鐵，皇華是鑄造廠的上游，專門提供鑄造製程所需的化工產品、樹脂、塗料，以及鑄造用的配套材料。

蔡煜麒表示，很早就與全球最大的樹脂公司合作，一個合作在台灣彼此有技術協議，一個在中國大陸南通成立合資企業。皇華在亞洲，他們在歐洲跟美國，共同發展鑄造上游原料供應，主要以樹脂為主，透過合作互相學習，皇華規模雖比不對方，但是在地化很重要，用適合當地的材料，滿足當地客戶的特殊需求，融入區域的技術水平和使用習慣，最終贏得用戶信任，創造高黏著度，「我們的客製化和區域化很難被取代」，並且積極拓展外銷，目前鑄造原料外銷占比35%左右，預計五年內超過50%。

蔡煜麒指出，在和發園區建新廠是一個新里程碑，目標就是生產自動化、智慧化，以及加強研發二大主軸。因為製造業不是靠一、二個人支撐，需要組織團隊，皇華與全球第一大的耐火材廠商及世界第一大的樹脂製造商合作，具有國際觀視野，未來更需將這些優點傳承下去，鞏固永續經營的競爭優勢。

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