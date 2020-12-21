旭富製藥半年重建？ 業界：不樂觀

旭富製藥昨（20）日中午傳出火警，重創桃園廠區也波及其他廠家，後續重建、賠償事宜，旭富今（21）日上午7點將召開重訊記者會，對外詳細說明。

旭富昨日晚間公告，公司帳務財產損失粗估新台幣8億元，另波及隔鄰家五家廠商， 此部分損失目前無法評估。不過，另一件值得擔憂的是，旭富公告大部分生產線燒燬，估計重建期間至少需六個月。但業界說，這恐怕沒那麼樂觀，重建六個月時程，可能只是算到把硬體設備到位、安置好，真正要能出貨恐怕要等一年。

業界就指出，旭富公告財損8億元，重建時間逾半年，實際上可能沒那麼樂觀。關鍵在於，原料藥一旦因為火災停產，後續重建完成重新投產後，可能需要海內外單位重新查廠，查廠完成後才能繼續供貨，這段時間並非生產廠商所能主導，因此，重新恢復生產的時間可能更久。

再者，由於旭富所生產的原料藥及中間體，有多項為全球最大、甚至是獨家供應，再加上旭富的客戶超過九成都在海外，這一把火，恐讓旭富的後續訂單，蒙受相當大的損失。

旭富昨晚表示，至晚間公司廠區火勢已控制住，但鄰近的紙廠因為內有許多易燃物，火勢仍在蔓延。旭富公告指出，公司今日約中午12時，生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災。後經公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。

旭富表示，公司帳務財產損失粗估新台幣8億元，另波及隔鄰五家廠商，此部分損失目前無法評估；此外，公司財產損失理賠金額，預估應可全額理賠，波及隔鄰廠商理賠金額為新台幣3,000萬元。