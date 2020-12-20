禾聯集團跨足當建商砸重本 「禾悅花園」熱銷逾八成

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

家電股王禾聯集團（5283）旗下的「禾華營造」，擁有近10年廠辦精工實力，首度跨足住宅項目，就在桃園A7重畫區推出總銷110億的大案「禾悅花園」，由該案砸重本使用YKK等頂級建材等，銷售至今已賣逾八成。

北台灣房市首席戰區「A7科技園區」，由於推案眾多，市場競爭激烈，同時具備品牌實力、精良建築規劃、CP值高的產品較易脫穎而出。

禾聯董事長蔡金土樂觀預估，明年春季就有機會完銷，他說，「禾悅花園」光是中庭就有2020坪，超過別人基地的規模，建案也使用很多豪宅等級的工法和建材，就是希望做到不怕被消費者比較。

禾聯集團首次跨足住宅作品，就以代表作的決心，打造擎天景觀地標，全案5棟29層的建築，採橋墩級「複圍柱」專利耐震工法，高度強化柱核心的包覆力與垂直承載力，創造極穩固的耐震基磐，並以MIT精良技術與廠辦營造高標施作。

此外，禾聯集團還融入自身26年的家電研發專業，打造全國首座聲控智能宅，各項細節均展現禾聯的高度決心。相較坊間多數建商僅提供1年半防水保固，「禾悅花園」貼心延長防水保固至10年，嚴選「環保奈米厭水滲透結晶」防水塗料。

針對居家抗菌防疫，「禾悅花園」戶戶裝設禾聯奈米芬多殺菌活氧系統，內搭載光觸媒芬多殺菌技術，有效去除異味及肉眼看不見的病菌，讓居者健康多一道守護；全室使用豪邸愛用品牌「YKK氣密窗」，及陶朱隱園、杜拜七星級帆船酒店、義大利米蘭火車站等指名使用的「RAK精品磁磚」，頂標建材等級，卻僅需2至3字頭，讓購屋者直呼太超值。

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