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旭富火警 公司估帳務財產損失8億元、重建時間逾半年

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

旭富製藥今（20）日中午傳出火警，重創桃園廠區也波及其他廠家。旭富晚間公告，公司帳務財產損失粗估新台幣8億元，另波及隔鄰家五家廠商, 此部分損失目前無法評估。

旭富公告指出，公司今日約中午12時，生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災。後經公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。

旭富表示，公司帳務財產損失粗估新台幣8億元，另波及隔鄰五家廠商, 此部分損失目前無法評估；此外，公司財產損失理賠金額，預估應可全額理賠，波及隔鄰廠商理賠金額為新台幣3,000萬元。

至於改善情形及未來因應措施，則須須待火場解除管制後，始能分析事故發生原因，予以擬訂具體改善措施。旭富表示，目前大部份生產線燒燬，估計重建期間至少需六個月，共兩位員工受傷，一位目前傷勢嚴重在加護病房醫治，另一位應無大礙。

新台幣 理賠

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