旭富火警 公司估帳務財產損失8億元、重建時間逾半年

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

2019-12-18 18:06