疫情衝擊 來台旅客 減千萬人次

今年受疫情強烈衝擊，各國均實施國境嚴管，來台旅客量驟減，交通部觀光局官員估算，今年來台旅客量約在135萬至140萬人次間，較去年1,186.4萬人次大減千萬以上，以觀光局2018年調查來台旅客平均每人消費3萬7,345元計算，今年觀光收益減損將超過3,734.5億元，航空、飯店、免稅店、餐飲、遊覽車、旅行社等觀光相關業者，都是疫情海嘯第一排受害者。

據交通部統計顯示，去年來台旅客量為1,186.4萬人次，創下歷史新高紀錄，今年因疫情衝擊，1至10月僅133.4萬餘人次，由於3月以來每個月來台旅客都僅數千人，近期國際疫情復熾，因此推估全年最慘將連135萬人次都沒有。

相關官員說，今年來台旅客量主要是1、2月創下的，兩個月合計有116萬餘人次，之後每個月都是幾千人，7、8月最慘，都僅1,000多人，因出入境旅客驟減，觀光發展基金最重要收入來源─機場服務費嚴重短收，預估今年只能分配到9億多元，明年出入境管制同樣很難放寬，來台旅客數恐再創新低，基金收入也會更少。

據了解，交通部因應疫情發展，觀光發展策略布局已調整為「先持續提振國旅、再布局衝刺國際」，其中2021至2022年為先持續提振國旅。在2023至2025年再布局衝刺國際，屆時會配合中央疫情指揮中心研判及國際解封狀況檢討，優先布局並適時啟動市場開拓作為。