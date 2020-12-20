疫情蔓延 缺工嚴重 工具機業者頭痛

新冠肺炎疫情蔓延，我國境外移入病例激增，連帶影響外籍勞工聘用。和大集團董事長沈國榮表示，到期外勞返國後，新的外勞進不來，最近機械業缺工問題陸續浮現，且愈來愈嚴重，許多大廠都面臨「有訂單、缺工人」的窘境。

沈國榮以和大集團為例表示，原本集團總員工數1,200人，可聘用約360名外勞，今年疫情發生後，從3月起到9月這七個月期間，陸續出境返國210人，至今都沒有補。

沈國榮指出，第3季由於訂單尚未明朗，當時影響還不大，可是從第3季末到第4季開始，訂單湧入迅速「爆單」，產線也立刻面臨嚴重缺工問題。

上銀集團最近同樣面臨缺工困擾，在新的外勞尚未補足下，生產線一邊持續加班趕工，一邊也積極招募新血。

上銀第一線員工最近才剛加薪，並規劃第二波管理階層調薪，應可提高留才及吸引人才誘因。