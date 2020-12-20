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工具機接單回溫 明年會更好

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
機械產業景氣逐步復甦，國內工具機暨零組件大廠第4季以來接單出貨明顯升溫。 （本報系資料庫）
機械產業景氣逐步復甦，國內工具機暨零組件大廠第4季以來接單出貨明顯升溫。 （本報系資料庫）

機械產業景氣逐步復甦，國內工具機暨零組件大廠程泰、亞崴、東台、和大、高峰及上銀、直得等，第4季以來接單出貨明顯成長；法人估，明年營運將逐季增溫，整體業績表現優於今年。

台灣機械今年前11月出口值234.85億美元，較去年同期減少5.2%，衰退幅度持續收斂。其中，11月機械出口24.16億美元，較去年同期增加10.8%，連續三個月正成長，顯示產業復甦力道加大。

台灣機械公會理事長柯拔希表示，新冠肺炎疫苗開始施打後，疫情將獲得紓解，憋了很久的買氣可望出現報復性買盤。他樂觀預期，明年機械產業產值可較今年成長10%。

除了疫苗利多，中國製造與美國製造帶動市場需求，還有因疫情遞延的東南亞第二生產基地效應，也會是挹注需求成長的動能；不過，新台幣匯率仍然是主要變數。

程泰集團目前在手訂單逾22億元，其中程泰10億、亞崴12億元。程泰說，第4季以來市場需求明顯回升，主要來自中國大陸、土耳其及歐洲等地，台灣內需市場也開始轉佳。

東台表示，第4季起工具機、汽車與PCB等需求回升，台商回流也帶動內需，單季接單季增約10%，在手訂單達32億元，能見度到明年上半年，明年整體營運應可優於今年。

和大11月營收6.02億元，創25個月以來新高，目前接單到明年底前都呈現「爆單」；法人估，明年在汽車產業復甦、電動車拉貨力道增強帶動下，營收有機會力拚80億元歷史新高。

高鋒在手訂單約6億餘元，包括東歐、俄羅斯、東南亞及台灣內需市場都明顯回升；公司最近斥資5.7億元購入台中水湳經貿園區旁840坪土地，計畫興建展示中心，加大銷售力度。

受惠半導體、醫療及5G應用等設備需求暢旺，上銀產能從11月起滿載，生產線持續加班趕工，滾珠螺桿等傳動元件交貨期平均延長2.5至3.8個月；大銀微系統傳動元件訂單能見度逾二個月，微米、奈米級定位平台甚至看到明年6月。

直得受惠半導體及醫療產業需求暢旺，微型線性滑軌等出貨成長，11月營收1.13億元、年增17.0%，前11月營收12.50億元、年增4.1%；法人估，明年營運可望逐季增溫。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

程泰 營收

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