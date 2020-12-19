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類出國2.0版星宇首出發 特色市集搬到機場

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航。圖／星宇航空提供
全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航。圖／星宇航空提供

全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航。星宇航空執飛JX8061/JX8062、JX8063/JX8064兩趟來回桃園機場及台南機場，首班JX8061於上午9時30分自桃園機場起飛，星宇航空與台南航空站特別安排灑水儀式歡迎星宇首次降落台南，並舉辦JX8062台南－台北首航剪綵儀式，由台南市長黃偉哲、星宇航空執行長翟健華及台南航空站主任楊益瑞共同主持。

這次星宇航空在桃園機場候機室打造「偽」剪綵儀式，每位旅客都可化身星宇航空台北－台南雙城號首航的貴賓，在活動主背板前，手持趣味的大金剪手拿牌進行偽剪綵，留下令人難忘的照片。

現場並發送蜷尾家機上限定口味「鐵觀音可可碎片」冰淇淋，讓大家從在候機開始就能感受甜甜的台南滋味，JX8061旅客黃小姐表示，前幾次就有在注意星宇微旅行，但總覺得終點一樣是回到原點而有點猶豫，很高興現在2.0版本不僅能體驗搭機的樂趣，還能實際抵達台南吃吃喝喝，就更有出國的感覺了。

JX8061航班上午9時30分起飛，朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，順利於中午12時30分抵達台南機場，黃偉哲特地到場歡迎搭乘全台首班微旅行2.0航班的旅客，親自見證灑水儀式並在入境門盛情迎接大家，並發送精心準備的歡迎禮：合成帆布行水餃包裝著成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅及月老知我心軟糖，滿滿的在地特色伴手禮為旅客的府城行開啟精彩序幕。

緊接著自台南機場起飛的JX8062，星宇航空特地於台南機場大廳舉辦簡單隆重的剪綵儀式，邀請黃偉哲、翟健華及楊益瑞共同剪綵。翟健華表示：「星宇航空選擇國內旅遊最熱門地點『台南』這座美麗的古城作為微旅行2.0首發航點，希望藉由這個機會帶大家體驗並發掘在地文化的美好，相信雙邊載客的模式更能串連在地的旅遊行程。」JX8062於下午13時45分起飛，將經東岸至宮古島折返，表定下午16時45分抵達桃園機場。

除了剪綵儀式，星宇及台南市觀旅局更在機場大廳舉辦特色市集，星宇小舖首度帶著精選熱銷商品南下，並集結六家知名在地品牌提供最自信的良品，包含蜷尾家、甜玉軒、赤崁糖、日芳珍饌、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾x心心念念，讓雙邊旅客在機場就能感受到濃濃的台南風情。

台南星粉林先生表示，自小舖成立以來，他持續關注小舖新商品資訊，也已入手了多項商品，這次很高興能實際看到更多商品的實體，對於星宇出品的品質更有信心，同時對於結合小舖及在地品牌的市集感到新鮮有趣。

今日搭乘雙城號的旅客皆可獲得星宇航空照慣例為微旅行航班準備的搭機證書及登機禮，前往台南及台北的搭機證書分別以復古的磚塊紅及水墨藍特製，再搭配燙金字完美呈現雙城號的氣勢及精緻感，登機禮則有星宇2021筆記本、受歡迎的撲克牌、標籤便利貼及A321neo貼紙。

兩邊市府也熱情贊助，台南市府為JX8061商務艙及經濟艙雙人雅座旅客分別準備柳營甜玉軒果醬禮盒、九品蓮花茶禮盒，搭配星宇航空的KINTO保溫杯於座位上歡迎旅客登機，本次雙向的全機甜點也由台南市府挑選，提供台南80年老店「銀波布丁」的經典日式焦糖雞蛋布丁，不論前往台北或台南，都是甜蜜愉快的旅程。

JX8062台南－台北首航班的商務艙及經濟艙雙人雅座旅客，則可獲得台北市府提供的WAT聯名「台北特調 x yeah 玩台北」雞尾酒禮盒，以及星宇航空首航限定金把台北杯、遊台北必備的二週年紀念悠遊卡，市府更安排可愛的台北市吉祥物「熊讚」接機，將於下機處發送歡迎禮：黃阿瑪禮盒、熊讚卡貼，就是要給旅客滿滿的台北味。

星宇航空董事長張國煒（左）與台南航空站主任楊益瑞於歡迎背板前合影。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒（左）與台南航空站主任楊益瑞於歡迎背板前合影。圖／星宇航空提供

桃園機場 星宇航空 雙城

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