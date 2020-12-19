全國首班微旅行2.0航班 星宇航空雙城號今起航

全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航！星宇航空執飛JX8061/JX8062、JX8063/JX8064兩趟來回桃園機場及台南機場，首班JX8061於早上9:30自桃園機場起飛，星宇航空與台南航空站特別安排灑水儀式歡迎星宇首次降落台南，並舉辦JX8062台南-台北首航剪綵儀式，由台南市黃偉哲市長、星宇航空翟健華執行長及台南航空站楊益瑞主任共同主持。

星宇航空在桃園機場候機室打造「偽」剪綵儀式，JX8061航班上午9:30起飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，順利於中午12:30抵達台南機場，台南市市長黃偉哲也特地到場歡迎搭乘全台首班微旅行2.0航班的旅客，見證灑水儀式並在入境門盛情迎接大家。

緊接著自台南機場起飛的JX8062，星宇航空特地於台南機場大廳舉辦簡單隆重的剪綵儀式，邀請台南市黃偉哲市長、星宇航空翟健華執行長及台南航空站楊益瑞主任共同剪綵。