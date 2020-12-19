聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國首班微旅行2.0航班 星宇航空雙城號今起航
全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航！星宇航空執飛JX8061/JX8062、JX8063/JX8064兩趟來回桃園機場及台南機場，首班JX8061於早上9:30自桃園機場起飛，星宇航空與台南航空站特別安排灑水儀式歡迎星宇首次降落台南，並舉辦JX8062台南-台北首航剪綵儀式，由台南市黃偉哲市長、星宇航空翟健華執行長及台南航空站楊益瑞主任共同主持。
星宇航空在桃園機場候機室打造「偽」剪綵儀式，JX8061航班上午9:30起飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，順利於中午12:30抵達台南機場，台南市市長黃偉哲也特地到場歡迎搭乘全台首班微旅行2.0航班的旅客，見證灑水儀式並在入境門盛情迎接大家。
緊接著自台南機場起飛的JX8062，星宇航空特地於台南機場大廳舉辦簡單隆重的剪綵儀式，邀請台南市黃偉哲市長、星宇航空翟健華執行長及台南航空站楊益瑞主任共同剪綵。
翟健華執行長表示：「星宇航空選擇國內旅遊最熱門地點『台南』這座美麗的古城作為微旅行2.0首發航點，希望藉由這個機會帶大家體驗並發掘在地文化的美好，相信雙邊載客的模式更能串連在地的旅遊行程。我們會秉持著創新、認真做好一切的精神，持續挑戰各種可能，讓南北的旅客都有機會體驗星宇航空服務的精緻與熱誠。」JX8062於下午13:45起飛，將經東岸至宮古島折返，表定下午16:45抵達桃園機場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言