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賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

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台北東區店面不再搶手 營收5億「電商女鞋品牌」卻搶進？

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
D+AF首間品牌體驗店以設計理念「less is more」為概念，減少鞋子陳列數量及擺設，並利用自然光線放大整體空間感，營造出輕鬆愜意的購物氛圍。 圖／D+AF提供
D+AF首間品牌體驗店以設計理念「less is more」為概念，減少鞋子陳列數量及擺設，並利用自然光線放大整體空間感，營造出輕鬆愜意的購物氛圍。 圖／D+AF提供

曾幾何時，台北東區店面不再搶手，更不再是肩負營收任務的金雞母？營收上看5億元的電商女鞋品牌D+AF逆勢操作，近日前進台北東區耗資百萬打造首間品牌體驗店，但執行長張士祺坦言，這個全台唯一實體店面雖然也提供銷售，但以體驗試穿、拍美照為主。

D+AF於2005年網路發跡，至今已邁入第16個年頭，多年來一直攻佔網路社交平台版面，深受時尚部落客及小資客群的喜愛。2019年開始更積極拓展海外市場，在品牌官網增設多國語言功能，並成立擁有多國語言人才的專業團隊，至今已成功銷售到31個國家，2020年推出官方APP，是全台第一個由專屬IT團隊客製開發自建APP的女鞋品牌，官網會員數也突破百萬人，業績再創新高，年銷50萬雙。

為了提供更嶄新的消費體驗，張士祺指出，D+AF將於2021年推出虛擬試穿APP，替消費者建立專屬腳模、自動推薦尺寸等服務，另外，品牌團隊也在研擬AR、VR於APP上的應用，方便消費者未來無論在什麼時候、什麼地方，只要拿出手機都能輕鬆試鞋，成為國內首創。

落腳於台北東區的D+AF首間品牌體驗店，聘請屢獲國內外設計大獎的「成舍室內設計」，林欣怡設計師團隊打造女孩們最愛的隱藏版仙境「全台最美鞋店」，以設計理念「less is more」為概念，減少鞋子陳列數量及擺設，並利用自然光線放大整體空間感，營造出輕鬆愜意的購物氛圍。

此外，店內還加入純白半圓型拱門設計、天花橢圓燈架、不規則形訂製全身鏡，在四四方方的空間中，刻劃出層次豐富的圓弧線條；而擺設上，設計師則是特別運用枯木元素，以原材的柔和顏色及天然紋理質感，展示質樸的原始之美，顛覆消費者對鞋子展示空間既有的想像，夢幻氣息讓人彷彿置身異國。

關於2020冬季的流行鞋款趨勢，D+AF表示，必備時尚單品非「襪靴」莫屬。另，熱銷鞋款，還有強調拉長美腿，顯瘦感爆棚的高跟長靴、以及超柔軟舒適的樂福鞋。

人氣熱銷女鞋品牌D+AF創立於2005年，多年來一直深受時尚部落客及小資客群的喜愛。 圖／D+AF提供
人氣熱銷女鞋品牌D+AF創立於2005年，多年來一直深受時尚部落客及小資客群的喜愛。 圖／D+AF提供
D+AF執行長張士祺。 圖／D+AF提供
D+AF執行長張士祺。 圖／D+AF提供

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