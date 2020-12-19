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木柵小茶館快閃活動開跑 體驗文青系品茶

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
木柵青農茶市集「木柵小茶館」，於今（19）日快閃進駐信義區香堤大道北段廣場（新光三越A8與微風松高間）。圖／台北市產業發展局提供
木柵青農茶市集「木柵小茶館」，於今（19）日快閃進駐信義區香堤大道北段廣場（新光三越A8與微風松高間）。圖／台北市產業發展局提供

由台北市政府產業發展局輔導木柵區農會辦理的木柵青農茶市集「木柵小茶館」，於今（19）日快閃進駐信義區香堤大道北段廣場（新光三越A8與微風松高間），將集結木柵區青年農民與風格店家，辦理一系列以茶為主題的展售及體驗活動，期望透過市集及微型策展推廣木柵鐵觀音茶，並搭配創新趣味的手作體驗，顛覆市民大眾對「茶」的既定印象。

台北市產業發展局表示，木柵貓空地區發展茶產業已超過百年，其中鐵觀音茶的醇厚滋味深受消費者喜愛，在貓空纜車的帶動下，更成為國內外觀光客到台北必訪景點之一。希望透過本次快閃市集，將品茶文化與生活結合，讓市民更加了解木柵茶的好滋味，邀請市民朋友快來一趟文青系品茶，喝出另類茶質感來!

「木柵小茶館」快閃市集自12月19日起至12月20日止，每日下午1點至晚間8點，在信義區香堤大道北段廣場與市民朋友見面，共規劃「品茶區」、「享茶區」、「知茶區」與「玩茶區」等四大區，除邀請木柵優秀茶農推廣茶飲與茶食外，同時也串連花藝、木作、插畫、多肉植物等風格店家，讓市民朋友透過五感體驗，感受木柵鐵觀音青春新穎的一面，讓喝茶不再是老人做的事，也可以喝的很時尚。

為因應聖誕節主題讓活動更加豐富多元，推出木柵聖誕限定茶禮盒，並搭配聖誕主題設置文青茶席區，除提供市民朋友拍照留念，還可透過拍照打卡或集章兌換精美小禮物;此外，凡於活動當日購買茶點、茶食、茶品等，即可享有滿額限定手作體驗兌換券，數量有限送完為止。更多活動訊息可上木柵區農會FB(https://www.facebook.com/Muzha.FarmerAssn)或北市產業局FB粉絲專頁「台北市產業局-台北饗樂趣」（https://www.facebook.com/doed.taipei/）查詢。

貓空纜車 聖誕節 微風

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