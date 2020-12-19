小學生牛奶經費取消 紅牛月捐200包 奶粉送愛

根據家扶基金會「弱勢兒少飲食營養調查」指出，有二成四弱勢兒少沒有每天吃三餐，在兒童發育及求學階段，常需要消耗大量體能，是最需要補充營養的時期，年末將至，紅牛奶粉舉辦「愛與關懷」富安國小捐贈活動 ，並邀請「紅牛大使」鍾欣凌出席活動與小朋友一起說故事同樂。

紅牛奶粉副總Ｗinny說，在2015年政府取消牛奶經費後，她得知很多弱勢兒童可能因此營養攝取不足，會影響學習，從那刻起，紅牛奶粉即開始長期贊助富安國小奶粉，每個月依國小所需固定捐助200包左右奶粉，已經持續好幾年從不間斷。因為奶粉對成長中的兒童是非常好的營養補給品，紅牛希望弱勢的兒少也能吃的飽、喝的營養，才更有體力學習。

鍾欣凌從今年開始成為紅牛奶粉的代言人，由於本身也是一位媽媽，且也是兒童幼教台的主持人，對於兒童的議題更有所感，今年因為疫情的關係 ，突顯了弱勢族群的資源需求。紅牛奶粉一直以來受到廣大客戶的支持，在此波疫情下仍有能力可以回饋社會，她表示，希望藉由此關懷活動可以抛磚引玉讓大家關注到弱勢兒童的需求，讓有能力的人一起來關懷社會。