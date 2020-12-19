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小學生牛奶經費取消 紅牛月捐200包 奶粉送愛

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
紅牛大使鍾欣凌出席「愛與關懷」捐贈活動與校長、業者代表及小朋友合影。圖／紅牛提供
紅牛大使鍾欣凌出席「愛與關懷」捐贈活動與校長、業者代表及小朋友合影。圖／紅牛提供

根據家扶基金會「弱勢兒少飲食營養調查」指出，有二成四弱勢兒少沒有每天吃三餐，在兒童發育及求學階段，常需要消耗大量體能，是最需要補充營養的時期，年末將至，紅牛奶粉舉辦「愛與關懷」富安國小捐贈活動 ，並邀請「紅牛大使」鍾欣凌出席活動與小朋友一起說故事同樂。

紅牛奶粉副總Ｗinny說，在2015年政府取消牛奶經費後，她得知很多弱勢兒童可能因此營養攝取不足，會影響學習，從那刻起，紅牛奶粉即開始長期贊助富安國小奶粉，每個月依國小所需固定捐助200包左右奶粉，已經持續好幾年從不間斷。因為奶粉對成長中的兒童是非常好的營養補給品，紅牛希望弱勢的兒少也能吃的飽、喝的營養，才更有體力學習。

鍾欣凌從今年開始成為紅牛奶粉的代言人，由於本身也是一位媽媽，且也是兒童幼教台的主持人，對於兒童的議題更有所感，今年因為疫情的關係 ，突顯了弱勢族群的資源需求。紅牛奶粉一直以來受到廣大客戶的支持，在此波疫情下仍有能力可以回饋社會，她表示，希望藉由此關懷活動可以抛磚引玉讓大家關注到弱勢兒童的需求，讓有能力的人一起來關懷社會。

紅牛奶粉在市場上經營已經超過50年，儘管低調經營，但獨特的香濃味道，讓不少媽媽們認為CP值高，經常出現在各大討論版被熱烈討論，被認為是陪伴大家長大的國民奶粉。除了熟悉的經典紅牛奶粉，隨著國人的多樣化需求，也衍伸了紅牛愛基特殊營養品、紅牛康健機能奶粉、紅牛聰勁運動營養品等，轉型成全方面的營養專家。

紅牛大使鍾欣凌講故事給小朋友帶來歡樂。圖／紅牛提供
紅牛大使鍾欣凌講故事給小朋友帶來歡樂。圖／紅牛提供

疫情 鍾欣凌

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