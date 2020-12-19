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疫情打趴觀光業！ 今年來台旅客驟減千萬

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
受疫情衝擊，桃園國際機場今年3月以後，旅客量每個月都以幾千人計算，場面冷清。　記者楊文琪／攝影
受疫情衝擊，桃園國際機場今年3月以後，旅客量每個月都以幾千人計算，場面冷清。　記者楊文琪／攝影

今年受到疫情衝擊，各國均實施國境嚴管，致來台旅客量驟減，交通部觀光局官員估算，今年來台旅客量約在135至140萬人次之間，較去年的1,186.4萬人次大減千萬以上，以觀光局2018年調查來台旅客平均每人消費3萬7,345元計算，今年觀光收益減損金額將超過3,734.5億元，航空、飯店、免稅店、餐飲業、遊覽車、旅行社等觀光相關業者，都是疫情海嘯第一排的受害者。

據交通部統計顯示，去(2019)年來台旅客量為1,186.4萬人次，創下歷史新高紀錄，今年因疫情衝擊，1至10月僅有133.4萬餘人次，由於從3月以來，每個月來台旅客數都僅數千人，在近期國際疫情復熾下，11和12月入境旅客無法像過去一樣出現「意外爆量」，因此，推估全年最慘將連135萬人次都沒有。

相關官員說，今年來台旅客量主要是1、2月創下的，兩個月合計有116萬餘人次，之後每個月都是幾千人，7、8月最慘，都僅一千多人而已，因出入境旅客驟減，觀光發展基金最重要的收入來源－機場服務費嚴重短收，預估今年只能分配到9億多元，一般預期即使疫苗問世，尚需一段時間觀察效果，明年出入境管制同樣很難放寬，來台旅客數恐再創新低，基金收入也會更少。

據了解，交通部因應疫情發展，觀光發展策略布局已調整為「先持續提振國旅、再布局衝刺國際」，其中2021至2022年為先持續提振國旅，將整備分區旅遊特色及提升景區品質、引導產業配合政策轉型開發主題旅遊產品、優化產業經營能力及培養專業職能、加強數位科技應用。

在2023至2025年再布局衝刺國際，不過，屆時會配合中央疫情指揮中心研判及國際解封狀況檢討，優先布局並適時啟動市場開拓作為。在國境未解封前，先透過線上行銷，維持國際旅客的好感度及熱度，並配合疫情指揮中心評估合作推動國際安全旅遊泡泡；國境解封後，則優先瞄準日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭等五大市場招客。

疫情 觀光

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