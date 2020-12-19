韓蔚廷：收購日盛金與中國大陸明天系集團無關

富邦金（2881）今（18）日舉行董事會，通過將以每股13元啟動對日盛金（5820）公開收購案，總收購金額上限高達490億元，是金控史上首次「金金併」。之前外界盛傳富邦金是為接手已消失的中國大陸明天系集團創辦人肖建華手上持股，但富邦金總經理韓蔚廷晚間鄭重澄清，收購日盛金這次案子，之前沒有跟建高或是任何其他大股東事先有談過，跟明天系也沒有其他的合作關係。

至於啟動非合意併購後，富邦金何時會跟日盛金最大股東持有近32%日本新生銀行、第二大股東24.09%建群控股陳銘達等人，或甚至外傳背後中國大陸明天系集團肖建華持有的建高連絡？韓蔚廷說，我們沒有跟大股東接觸，是一個很公開、一致的做法進行收購，下周會正式跟證期局申請。

同時他也特別澄清富邦金與中國明天系的關係，他說富邦金轉投資的哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，廈門銀的最大股東也是廈門市政府，主要經營高層都由政府指派，明天系不是經營層，富邦金過去的投資也跟明天系沒關係，都是獨立的評估跟判斷，日盛金這次案子也沒有跟建高或是任何其他股東事先有談過，跟明天系也沒有其他的合作關係。