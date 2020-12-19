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銅價狂飆 電線電纜業進補

經濟日報 / 記者陳美玲黃阡阡／台北報導
銅價大漲，電線電纜廠短期將有低價庫存效應，營運可望進補。（路透）
銅價大漲，電線電纜廠短期將有低價庫存效應，營運可望進補。（路透）

銅價一度飆破每噸8,000美元，市場看好電線電纜廠包括華新、大亞、華榮、宏泰等低價銅庫存效應加持後續營運看俏。

線纜業者指出，銅價大漲短期反映在帳面上將是低價庫存效應；就中、長期來看，這些業者都會進行原物料避險，銅價漲跌對實際營運影響都在可控制範圍內，至於基本面則會受惠於政府積極推動綠能，後續訂單表現強勁加持。

銅價一度飆破每噸8,000美元，創下2013年以來新高，市場認為，由於這次是短期性的飆漲，而這些電線電纜廠都有備料庫存，而且銅價上漲，也代表著市場需求強勁，這對於業者的業績反而有正面挹注的效應。電線電纜業者也指出，由於中國大陸在疫情之後，基礎建設需求強勁，加上全球綠能、電氣化等產業對於線纜建置需求仍大，推升銅價上漲，也代表著線纜相關產品的需求看俏。

業者強調，除了大陸基礎建設需求拉動銅的需求之外，國內在台商回流帶動擴廠需求，且住宅、廠辦及公共工程案量大，再加上政府積極推動離岸風電、太陽能光電等綠能政策，國內再生能源發展強勁，所需的電網也需要用到銅，再加上綠能產業帶起的機電需求商機，同步催生線纜訂單之下，目前在手及未來訂單能見度都很不錯。

業者強調，雖然全球基礎建設、再生能源推動，讓銅的需求大增，推升銅價近期價格持續上攻，不過線纜業者長期都有在做原物料避險，因此實際對營運影響不大，但帳面上因銅價上漲，銅庫存價格必須跟著反映，低價庫存的效應將會反應在近期的獲利上。

法人指出，除了全球基礎建設建置，以及綠能發展帶動銅的需求外，今年下半年開始，歐、美、日、韓等國家對於銅的需求也逐漸復甦，主因各國持續鋪設電動車充電樁等，以致市場需求升高，因此未來兩年在全球對銅的需求持續維持之下，對銅價展望樂觀。

至於國內市場的部分，法人進一步分析，國內政府積極推動綠能產業下，電線電纜廠包括華新、大亞、華榮、宏泰等後續營運看俏；其中華新第2季與三菱重工維特斯與簽採購合作意向書，將供應彰芳二期和西島、中能風場總計三個風場的離岸風機塔內電線電纜；大亞則投入太陽光電的建置。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

綠能 電纜

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