台塑集團初估 今年年終獎金3.5個月

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊今年國際油價暴跌，台塑四寶今年前三季獲利較去年同期大幅縮水超過七成，雖然第4季急起直追，但即使目前國際油價已回升到每桶50美元以上，但距離年初的60美元還是有一段差距。台塑集團內部初估，今年年終獎金可能落在3.5個月附近，創下近八年新低，但維持三個月以上的基本盤，仍羡煞不少上班族。

台塑集團是國內石化龍頭，年終獎金數額有重要指標性。但據了解，今年疫情影響太嚴重，台塑四寶上半年營運甚至出現虧損，下半年還補不回來，累積台塑四寶今年前三季稅後純益298.34億元，比去年同期大幅衰退72.8%。

台塑集團去年底剛完成五年一次的年終獎金檢討協商，新制的比較基準回歸「固定式」，依當年度的每股稅前盈餘4.1元為基準、對應到年終獎金4.5個月，之後每股獲利每增減1元，年終獎金跟著增減0.6個月。另設立底限為三個月，上限為七個月。

根據公式初步估算，由於第4季急起直追，台塑四寶今年平均每股獲利可能落在2元左右，按此推算，台塑集團今年年終獎金恐領不到四個月，將創下2012年以來新低，仍有機會挑戰3.5個月。低於去年的4.94個月本薪＋每人2萬元大紅包，連續第三年縮水，但能維持三個月以上的基本盤，仍然羡煞不少上班族。

台塑集團 年終獎金

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