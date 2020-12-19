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中油秀研發成果 帶動轉型

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
中油三大研究所聯合舉辦研發成果發表會。中油／提供
中油三大研究所聯合舉辦研發成果發表會。中油／提供

中油旗下包括探採研究所綠能科技研究所及煉製研究所等三大研發單位，昨（18）日共同舉辦「2020研發成果發表會」，由中油總經理李順欽親自主持，並邀請產、官、學、研界等單位代表參與，展示中油在高值材料、綠色能源、循環永續、能源探採及技術服務等全方位的研發火力。

中油總經理李順欽致詞時表示，企業持續投入研發創新，是面對挑戰、提升競爭力的基本策略，中油是唯一擁有3個研究所的國營事業，這三大研究所也是提供中油技術後援及優質服務最重要的研究單位，研發成果將成為中油未來持續發展的關鍵，看到這些具體研究成果，他對中油未來轉型更有信心。

昨天中油「2020研發成果發表會」，總共300多人參與，李順欽帶領貴賓一一參觀展品，並聽取解說，從而達到技術交流，推廣研發成果，並擴大應用落實，希望創造更多合作機會。展出重點包括「5G高頻基板材料及ACF（異方性導電膠膜）用高分子核心微球開發」、「TPH快篩技術建立與現場試驗」、「新世代無機氧化物儲能材料 」及「智慧綠能加油站」等。聯展從石油探勘技術、煉廠安全到未來智慧綠能與AI應用，深度探討，進而彰顯中油在研發方面的深厚能量。

中油主管表示，未來將持續聚焦核心技術能力，加強前瞻技術研究之能量，由以往以燃料生產為主，導向高值材料供應，發展循環經濟，創新智慧綠能，並透過市場調查及試量產等方法，逐步落實研發成果商業化的目標，厚植公司轉型動力，以因應非核家園、能源轉型及綠能發展趨勢，朝企業永續發展前進。

中油 研究所 綠能

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