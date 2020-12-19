中油秀研發成果 帶動轉型

中油旗下包括探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所等三大研發單位，昨（18）日共同舉辦「2020研發成果發表會」，由中油總經理李順欽親自主持，並邀請產、官、學、研界等單位代表參與，展示中油在高值材料、綠色能源、循環永續、能源探採及技術服務等全方位的研發火力。

中油總經理李順欽致詞時表示，企業持續投入研發創新，是面對挑戰、提升競爭力的基本策略，中油是唯一擁有3個研究所的國營事業，這三大研究所也是提供中油技術後援及優質服務最重要的研究單位，研發成果將成為中油未來持續發展的關鍵，看到這些具體研究成果，他對中油未來轉型更有信心。

昨天中油「2020研發成果發表會」，總共300多人參與，李順欽帶領貴賓一一參觀展品，並聽取解說，從而達到技術交流，推廣研發成果，並擴大應用落實，希望創造更多合作機會。展出重點包括「5G高頻基板材料及ACF（異方性導電膠膜）用高分子核心微球開發」、「TPH快篩技術建立與現場試驗」、「新世代無機氧化物儲能材料 」及「智慧綠能加油站」等。聯展從石油探勘技術、煉廠安全到未來智慧綠能與AI應用，深度探討，進而彰顯中油在研發方面的深厚能量。

中油主管表示，未來將持續聚焦核心技術能力，加強前瞻技術研究之能量，由以往以燃料生產為主，導向高值材料供應，發展循環經濟，創新智慧綠能，並透過市場調查及試量產等方法，逐步落實研發成果商業化的目標，厚植公司轉型動力，以因應非核家園、能源轉型及綠能發展趨勢，朝企業永續發展前進。