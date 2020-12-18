尾牙季減少群聚接觸 電子票券業者搶攻數位福利券

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

歲末年終將至，在疫情影響下，企業福委會在尾牙籌辦與福利禮品的準備、後續發送增添更多挑戰。電子票券業者Edenred宜睿智慧結合13大旗艦品牌電子票券，包括家樂福、遠東SOGO百貨、王品集團等組合成「Benefit Xpress福利即享券」，福委只需決定面額，兌換品牌的選擇權則交由員工；透過電子票券「零接觸服務」也讓實體禮品及禮券發放難度降低。

針對近期企業陸續取消尾牙，Edenred也推出「尾牙美食福利即享券」，集結王品集團、雲朗觀光集團、漢來美食及EZ Table等合作餐廳及線上訂位品牌，企業可透過發放餐飲品牌電子票券方式，開放讓員工們自行選擇到喜歡的餐廳用餐，取代傳統的大型尾牙盛宴。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示，Edenred自2010年起進入台灣、投資建立行動電子票券數位網路，至今已服務全台超過兩千家企業客戶。目前「Benefit Xpress福利即享券」服務以多選券技術，改變過去禮券需多方採買並只能在指定品牌使用的限制，三大滿意原因包括將品牌選擇權交給員工，符合數位化趨勢，也讓原本繁瑣的採購、發送流程節省600個工時（約75個工作天）。包含華碩電腦（2357）、長榮航空（2618）、美光、廣達（2382）等，有近9成的企業客戶在使用後感到滿意。

尾牙 王品集團 長榮航空

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