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17LIVE明年拚轉型 深耕音樂表演

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟說，明年將打破大家對直播「只有漂亮妹妹」既定印象，將啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，大量招募與培育多元化直播主，以內容創作者為目標。17LIVE／提供
17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟說，明年將打破大家對直播「只有漂亮妹妹」既定印象，將啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，大量招募與培育多元化直播主，以內容創作者為目標。17LIVE／提供

台灣最大直播公司17LIVE今（18）日舉辦創辦人黃立成離開後的第一場媒體茶敘，並宣布新經營團隊，原台灣暨東南亞區總經理練建麟升任台灣暨東南亞區CEO。他提到，雖2018年在美掛牌失敗，明年將衝刺美國直播市場，至少比日本市場多出三至五倍營收後，將重返美國掛牌。

至於明年展望，練建麟說，將打破大家對直播「只有漂亮妹妹」既定印象，將啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，大量招募與培育多元化直播主，以內容創作者為目標。

17LIVE母集團為M17集團，今年10月宣布母公司與APP平台皆一致以17LIVE為名後，接著創辦人黃立成將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務；昨日是黃立成正式退出17LIVE後，公司首次公布新經營團隊，練建麟以台灣暨東南亞區CEO身份，向媒體暢談今年概況與明年展望。

2018年M17 Entertainment集團曾在美國紐約證交所掛牌失敗，自美股下市，成為黃立成退出公司前最大遺憾。如今新經營團隊上任，練建麟說，第一次掛牌雖然失敗，但還是希望能重返美國掛牌，主要是看好美國的直播市場；明年將衝刺美國市場，團隊已差不多到位，只是營收還差日本市場很遠，目標是要比日本多出三至五倍營收。

今年17LIVE因疫情關係促使宅經濟發燒，不僅直播主合作人次成長35%，今年上半年每月平均產出的娛樂內容更超過73萬小時，年成長三倍，居台灣市占率第一；疫情期間業績更是逆勢成長，今年前三季和去年同期相比，業績呈雙位數成長。

至於明年展望，練建麟提到，今年以前17LIVE都是定位為直播平台商，自明年開始，17LIVE將啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，以更大量招募與培育多元化直播主內容創作者為目標，一舉跳脫直播主給人漂亮、僅會聊天的刻板印象。

練建麟說，聚焦音樂領域，是因為台灣人對音樂接受度高，加上音樂具有渲染力，將增加相關音樂節目類型和直播主到七成。直播主將更為多元化與分眾化，除了舞蹈歌唱，更有東西方樂器的彈奏、繪畫、美食、旅遊、運動、電競、手工藝等各式才藝專家。

17LIVE原台灣暨東南亞區總經理練建麟升任台灣暨東南亞區CEO，昨（18）日出席記者會談展望。記者何秀玲／攝影
17LIVE原台灣暨東南亞區總經理練建麟升任台灣暨東南亞區CEO，昨（18）日出席記者會談展望。記者何秀玲／攝影

東南亞 黃立成

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