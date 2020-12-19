企業生日快樂／大家房屋董座陳錫琮 重視精神戰力

住商機構董事長陳錫琮今年上任，他出身於宜蘭，沒有家世背景，能有今天的成就，就是從第一線房地產經紀人的基層做起，擔任店長、區主管、台中事業處主管、人力資源主管等職務，一步一腳印，在信義房屋17年與住商不動產15年，超過30年的房仲生涯，完整的業務與行政歷練，踏實做好每一步。

陳錫琮外表溫文儒雅，個性堅定，長年打羽毛球，技術在水準之上，50多歲、177公分高的他維持65公斤的身材。也因為簡單規律的生活，體檢報告上顯示，他的身體年齡僅30多歲。

他指出，當時信義房屋在東帝士大樓的辦公室有羽毛球場，能夠定時、定量運動，又有兼顧家庭與事業的彈性，尤其團體運動更能凝聚同仁感情，種種優點讓他一打就是30年；且在念台科大EMBA時，還拿過一次男子雙打團體冠軍、二次亞軍。

陳錫琮說，除身體健康，更在意是心靈健康。當年進入住商機構後，從參與公司年度三日禪開始，後來在集團榮譽董事長吳耀焜帶領下，參加福智文教基金會的課程，也與同仁共修了凡四訓、弟子規，與稻盛和夫的「活法」等，讓他能以不同角度看待人生追求的離苦得樂，工作中則重視自我實現的價值。

陳錫琮說：「這些觀念對我的人生幫助很大。」心靈平靜，身體自然會好，加上運動鍛鍊，更能形成身心靈平衡的正向循環，現代人生活難免有壓力，只要內在思維改變，就能順利解壓。

他分享最近總部開始執行稻盛和夫的「活法」讀書會，作者稻盛和夫認為，人生的意義與價值在於提升心性、鍛鍊靈魂。人格就是性格加上人生哲學。簡單說，就是要有是非判斷能力。

他表示，不動產交易金額高，對民眾而言是人生最重要、最貴的一筆消費，他希望藉由從住商機構-住商不動產、大家房屋的店東長與經紀人開始做起，做到內在思維改變、解壓的動作，為產業帶進一場心靈改革的饗宴。