企業生日快樂／鼓勵加盟 打造供貨型總部

成立才六年，大家房屋店數卻已突破150家，成為前十大房仲加盟品牌。董事長陳錫琮表示，希望大家房屋提供的是「供貨型總部」，不僅提供know-how給加盟店，協助創業，甚至創造經紀人作業工具，讓品牌不僅晉身前十大，更朝前五大加盟品牌邁進。

陳錫琮指出，國內不動產經紀業發展成熟，接下來將是往大者恆大的規模化方向發展，所以過程中總部所能提供的資源是非常關鍵。

對於大家房屋未來發展，他希望打造全方位加盟總部，讓經紀人能提供客戶最優質的服務和效率，以下是專訪紀要：

問：大家房屋的品牌定位，如何與住商不動產分工？

答：台灣中小企業林立，在國內有廣大的創業需求，住商不動產全台店數已超過500家，部分商圈發展趨近飽和，為讓加盟者不受限制，仍有優質的創業平台，順利進入不動產經紀業，故成立大家房屋。

大家房屋與住商不動產的差異性，如同iPhone入門款及旗艦款因功能差異而有不同的價位，入門款功能雖然少於旗艦款，也能使用到最好的品牌及最好服務；對於不動產經紀業的加盟者而言，也存有不同的需求範圍，大家房屋與住商不動產可為不同的加盟需求提供服務。

問：今年疫情干擾，是否影響展店腳步？

答：從去年買賣移轉棟數年增8.0%、達到30萬棟大關，可以觀察出不動產市場正在緩步回溫，今年六都前三季移轉棟數跟去年同期相比也成長5.4%，雖然疫情難免干擾市場交易，但小幅增溫格局不變。

另一方面市場受到資金挹注，房市交易表現不俗，創業者也增加，目前大家房屋已突破150家店，且在持續擴展中。

問：中長期擘劃與如何實現？

答：大家房屋命名初心就是「幫大家找好家」，協助客戶買到房子，有家的地方就有大家房屋服務，創立以來秉持初心及對服務的堅持，目前品牌規模已成為房仲加盟品牌前十大，目標是成為前五大。

至於如何達到目標，內部對於未來的藍圖相當明確，致力打造「供貨型總部」，不僅提供know-how給加盟店，協助創業，甚至創造經紀人作業工具，使第一線同仁簡化作業並提高營業額，供貨不單是對加盟店的店東，對於店內經紀人也供應業務所需，打造全方位加盟總部，讓經紀人為客戶提供最優質的服務及效率。

問：如何看這一波房市表現？明年市場展望？

答：如今國際間從全球經濟轉變為去全球化，經過這波疫情後，經濟型態轉為區域型、內需型且房地產是內需，受到海外資金及台商回流帶動，不動產交易量增加，未來一至二年房地產市場應該還是穩定，接下來要看全球疫情控制的情況，以及疫苗施打的狀態。

台灣以出口導向，中小企業多為代工，若全球經濟持續低迷，國內各行業的營收必然下滑，將影響整體消費力，惟目前疫苗成功研發，台灣的醫療也有一定水準，預期國內經濟復甦不受影響，房地產也持續微幅增溫。

問：大家房屋如何在仲介市場中勝出？

答：依據官方統計，全台不動產經紀業家數已超過8,000家，大家房屋在激烈競爭中能勝出，關鍵就在於「供貨型總部」，當其他品牌還維持在第一代僅做品牌，或第二代提供加盟店know-how時，大家房屋加盟總部已轉型為直接供貨給經紀人的第三代加盟總部，不同於只做品牌或提供know-how，供貨型總部需投入很大的資金及人力，才能支持第一線經紀人員，因此大家房屋是CP值最高的品牌。

問：仲介市場未來可能面臨的挑戰？

答：在不動產經紀業中，最令人擔憂是價格式破壞競爭，當一個產業發展到一定規模時，有些品牌或同業會以低收費搶客戶、搶市占率，但並不在乎服務品質，消費者難以分辨優劣，造成客戶及加盟店的損害，這是憂心之處。

無論是大家房屋或是住商不動產，都期許在一個優良的環境、提供優質服務，並能永續經營，不斷革新、與時俱進，打造優質品牌形象、全方位加盟總部及卓越的業務工具，讓加盟店、客戶及消費者能認識到品質才是品牌的價值。