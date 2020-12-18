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怎麼買？產業型基金布局大揭密

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
國內核備的產業型基金表現
國內核備的產業型基金表現

產業型基金為基金市場熱門基金類型，各式產業供投資人布局，法人指出，產業型基金波動大，適合願意追求風險的投資人，而在投資產業型基金時，切忌趨之若鶩，可先以毛利率等觀察指標來了解產業周期，投入後，則須保持耐心，不輕易出場。

檢視主要產業型基金今年以來表現，科技及生技受惠新冠疫情加速遠距工作、電子商務及疫苗創新，吸引投資人青睞，累積漲幅超過兩成，最為突出，而受到疫情衝擊需求較深的能源及環球房地產產業表現敬陪末座，累積跌幅超過一成。

產業型基金因缺乏產業風險分散，使得該產業的表現高度影響基金績效，整體波動及風險高。柏瑞投信指出，投資產業基金最忌諱的就是跟著別人搶進，當某一特定產業釋出過多好消息，進場時卻可能已是在最高點，因此，投資不能趨之若鶩。

再來，宜鎖定某一特定新興產業基金，對該特定產業有足夠的判斷能力，才有機會參與完整的波段行情，而在投入後，也要保持耐心，倘若當初評估的理由並未改變，就不可輕易出場。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，產業型基金與發展趨勢、景氣循環等兩大因素連動性高，投資人首先應該熟悉該產業發展現況，審慎評估其為短期的周期循環亦或是中長期的趨勢轉變；若偏向後者，則才是較為適合基金投資人進場布局。

成長和成熟階段都是值得進場投資的時點，但是若應用成熟化後，技術沒有進一步升級，而被其他更先進的技術取代，原有的技術衰退，產業趨勢即進入衰退階段，投資人就要留意高檔修正的風險。

毛利率是一項觀察指標，如果競爭者眾，而且技術未能升級，市場流於價格競爭，毛利率不斷下滑至幾乎無利可圖，代表產業進入衰退階段，投資人應當避開。

另外，王源錦強調，產業型基金存在一定的波動性，適合願意追求風險的投資人，並且依照不同的風險屬性，決定配置的比重，舉例來說，積極型投資人可配置七~八成，穩健型投資人配置五~六成，保守型投資人則可配置二~三成。

毛利率 疫情

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