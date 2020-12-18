foodpanda宣布 明年減廢1,500萬公斤

全台最大即時外送平台foodpanda宣佈2021年度CSR計劃 -《免廢生活．環境永續》，集結店家、消費者與外送夥伴，打造環境友善外送鏈，目標2021年垃圾減量1,500萬公斤。

foodpanda於2019年推動消費者訂餐時可選擇不索取免洗餐具，近一年累積減塑，減少500萬公斤垃圾。foodpanda表示，預計於2021年展開全台巡迴的環境教育與淨灘活動。在餐廳部分，預計推廣環保餐具販售計劃，鼓勵合作餐廳採用環保餐具，並設計「環境友善餐廳」標籤。在外送夥伴部分，與第三方環保單位如「海湧工作室」、「RE-THINK重新思考」合作，為外送夥伴與餐廳設計教育課程，及號召淨灘活動，以實際行動強化環境關懷概念；在消費者部分，未來將透過訂餐中的回饋獎勵機制，鼓勵消費者選擇「環境友善餐廳」，完成訂單後消費者可累積點數，建立正向循環。

foodpanda旗下的熊貓超市已率先響應，使用可回收、環保材質的再生蜂巢紙作為雞蛋及相關易碎物品的緩衝包材，預計一年可減少130萬份泡泡袋的使用量，即刻開始投入環保。預計2021年6月前，也將完成全台8場淨灘與環境教育活動。