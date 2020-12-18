Miele洞悉亞太市場需求 推G7000洗碗機

德國百年精品家電Miele洞悉亞太市場需求，來台推出G7000系列洗碗機旗艦上市，推出獨家全方位中式碗籃能放置16人份中式餐具，無論餐筷、中式湯碗、大型鍋鏟或炒鍋，都能輕鬆擺放，靈活運用最大化空間，搶攻高階自動洗碗機市場。

Miele台灣總代理嘉儀企業董事長特助黃聰嘉今（18）日表示，G7000系列洗碗機搭載多項超越業界的獨家科技與專利技術，開啟洗碗機市場新紀元。特色有AutoDos智能自動洗劑投放系統，結合PowerDisk All in 1智能洗劑盒，為世界首創洗碗機內建智慧投放功能；更臻完美烘乾的AutoOpen自動開門烘乾技術，以及專為台灣等亞太市場所開發的全方位中式碗籃等多項亮眼特色。

他指出，Miele全系列洗碗機皆最高溫度75度洗程、三層碗籃與三隻全尺寸沖水臂，沖洗更徹底無死角，追加烘乾效果相較以往產品有大幅提升，問鼎台灣高端洗碗機市場，再創攀越巔峰的新標竿。

黃聰嘉說，這項新產品自4季開始接受預購，截至目前訂單累計已經超過預期的三倍；新的接單要到明年4月才能再交貨。預期Miele整體在台灣銷售的產品還包括洗衣機、蒸烤爐、咖啡機等，明年業績將有20%至30%的成長可期。

至於嘉儀企業的2020年整體業績，外銷成長10%，內銷近25%。內銷成長高的品項，尤其以居家清潔產品為主，也對明年的台灣家電市場抱持樂觀。

德國Miele百年精品家電創立於1899年，至今已有121年歷史，是世界最大的私人家電製造商，由兩大家族專營，堅持不上市不上櫃，才能更遠瞻地為品牌進行長久規劃，且多年來堅持只專營單一品牌，嚴守「Forever Better。精益求精」的品牌核心精神，為消費者提供優質產品，堅持達成兼具智慧人性、極致節能與業界最嚴苛品質管理的保證。