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不畏「七七光電事變」 晁陽綠能園區拚農電共榮
農委會今年發動「七七光電事變」後，農電業者哀鴻遍野。但位於雲林的晁陽綠能園區卻不受影響，有意繼續發展「農電共生」。晁陽董事長邱信富認為，外界對「農電共生」印象均認為是以賣電為主，農業為輔，但他盼可以透過自產、自加工、自銷售的「六級農業」，讓綠電跟農業在收益上並肩而行，達到「農電共榮」。
晁陽綠能園區為全台首座複合式太陽能農場，分別在雲林麥寮、崙背及褒忠設置22座屋頂型太陽能溫室，總發電容量7MW（百萬瓦），並同時種植過貓、菇類等作物。
邱信富表示，農電共生的電很簡單，因為只要蓋好就可以收錢，但農業須要投入並有固定收成。他表示，過去許多農電業者被認為是在種電，還被批評是「假務農，大滅農」。另外，也將屏東佳冬鄉建設100MW的地面型光電，邱信富透露，該處建蔽率七成將加設光電面板，其餘三成規劃做農作。
邱信富坦言，綠電收益遠遠超過種植作物，綠電一年收入5,000至6,000萬元，農產品則有2,000、3,000萬元，但仍盼兩者收益可達成平衡。
晁陽綠能園區園內種植蕈菇、過貓等經濟作物，但為提升農產品價值，因此投入結合一級生產、二級加工、三級銷售的「六級產業」，同時也發展產銷平台Good Mall販售食品，其中熱門商品「菇貓水餃」便是將菇類、過貓包成內餡，其台語諧音類似「龜毛」，也象徵用龜毛堅持做食品。
而「七七光電事變」後，農委會規定2公頃以下農地不同意變更地目，2到30公頃農地變更須農委會審查同意，讓農電業者急跳腳，甚至轉向投入「漁電共生」。但邱信富認為，投入漁業資本及專業門檻較高，仍會繼續固守農電共生。
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